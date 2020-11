Mogu li se maske koristiti više puta?

Sa širenjem koronavirusa maske su u mnogim mjestima postale obvezne u javnom gradskom prijevozu, trgovinama i na poslu, a ponegdje i na otvorenom.

No trošak tolikih maski postaje problem kao i odbacivanje milijuna jednokratnih maski od plastičnih materijala koje završavaju u rijekama i morima.

Alternativa su perive maske od tkanine, no mnogi daju prednost kirurškim maskama jer su laganije i pojedinačno jeftinije.

- Kirurške maske su za jednokratnu upotrebu, poručuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

- Odbacite je odmah nakon što je skinete, po mogućnosti u zatvorenu kantu za smeće, rekli su.

No zbog nestašica u prvom valu pandemije u ožujku i travnju WHO je u izvješću u lipnju dopustio dezinfekciju takvih maski u iznimnim slučajevima i njihovo ponovno korištenje.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) preporučuje njihovo tretiranje u izvanrednim situacijama isparavanjem hidrogen peroksida kako bi se dekontaminirale maske N95 za zdravstvene radnike.

Druge su metode čišćenje maski za jednokratnu upotrebu izlaganjem visokim temperaturama ili ultraljubičastom zračenju.

No te metode nisu pogodne za kućnu upotrebu, kaže francuski mikrobiolog i član skupine "Adios Corona" Denis Corpet.

Sedmodnevna metoda

Adios Corona, skupina znanstvenika koji osiguravaju informacije o Covidu-19 za javnost, preporučuje stavljanje na stranu na sedam dana maske u papirnatu omotnicu s označenim datumom.

- Nekoliko znanstvenih studija pokazalo je da gotovo svi virusi odumru na maski nakon sedam dana, kaže Corpet.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Lancet samo 0,1 posto virusa na vanjskoj strani maske može se nakon tjedan dana još detektirati. Ta metoda ipak nije primjerena za zdravstvene radnike koji su izloženi mnogo većim količinama virusa.

Peter Tsai, izumitelj elektrostatski nabijenog materijala filtera N95 suglasan je sa sedmodnevnom metodom. No, sugerira da maske ostanu na otvorenom tjedan dana prije ponovnog korištenja i taj se ciklus može ponoviti pet do deset puta.

Jednokratne se maske može staviti i u pećnicu, kaže Tsai za AFP, idealno na temperaturu od 70 do 75 stupnjeva Celzija što nije previsoka temperatura na kojoj bi maska izgorjela no dostatna je da uništi virus. Pranje kirurških maski u perilici rublja nije dobra ideja, kažu znanstvenici.

- Pranje bez praška za rublje možda neće isprati viruse", kaže Tsai. "A pranje s praškom uklonit će elektrostatiku" smanjujući učinkovitost maske.

Francuska skupina za zaštitu potrošača UFC-Que Choisir prala je kirurške maske na 60 stupnjeva Celzija, potom ih stavljala u sušilicu i peglala ih. Nakon takvih deset postupaka maska je još uvijek filtrirala najmanje 90 posto čestica od tri mikrona.

"Osim umjerenog gubitka glatkoće materijala kirurške maske bile su barem učinkovite kao maske od tkanine", izvijestio je ovog mjeseca UFC-Que Choisir.

Poput donjeg rublja

Znanstvenik Philippe Vroman s francuskog inženjerskog sveučilišta Ensait došao je do istog zaključka.

Nakon pet pranja "gotovo da nema razlike u propusnosti za čestice od tri mikrona", kazao je Vroman na temelju preliminarnih rezultata istraživanja koji još nisu objavljeni.

"I radije bih da mijenjamo maske svaka četiri sata i peremo ih nego da ih nosimo nekoliko dana zaredom kao što neki čine. To je pomalo kao s donjim rubljem", dodaje on.

No nisu svi znanstvenici s tim suglasni.

"Pranje maske u kući može dovesti do sekundarne kontaminacije i širenja virusa ako se ne opere na pravi način", kaže Kaiming Ye, voditelj biomedicinskog inženjerskog odjela na njujorškom sveučilištu Binghamton.