Postoji li gay gen? Ne, naravno!

Veliko znanstveno istraživanje bioloških uporišta seksualnog ponašanja potvrdilo je da ne postoji izdvojeni "gay gen", ali je ustanovljeno da složena kombinacija genetike i okruženja utječe na to hoće li osoba imati istospolnog partnera.

Istraživanjem su analizirani podaci o DNK i seksualnim iskustvima gotovo pola milijuna ljudi. Došlo se do zaključka kako postoje tisuće genetskih varijacija povezanih s istospolnim seksualnim ponašanjem, no da ih većina na to ima veoma mali utjecaj.

Samo pet genetskih markera je "značajno" povezano s homoseksualizmom, otkrili su znanstvenici, no niti na temelju njih ne mogu se predvidjeti seksualne preferencije.

"Skenirali smo cijeli ljudski genom i pronašli šačicu - njih pet, da budemo precizni - lokacija koje su jasno povezane s time hoće li osoba imati istospolne seksualne odnose", rekao je Andrea Ganna, biolog s Instituta za molekularnu medicinu u Finskoj koji je bio jedan od predvodnika istraživanja, dodavši kako ti markeri imaju "vrlo mali utjecaj" na određivanje ljudske seksualnosti.

Drugi faktori

To znači da su drugi faktori poput okruženja, odgoja i osobnosti puno značajniji za seksualnu orijentaciju, kao i u slučaju drugih ljudskih osobina, istaknuli su istraživači.

Ova studija, najveća svoje vrste, analizirala je anketne odgovore i provela analize na razini cjelokupnog genoma (GWAS) na podacima više od 470 tisuća ljudi koji su dali uzorke svoje DNK i podatke o svojim preferencijama institutu UK Biobank i američkoj tvrtci za genetička testiranja 23andMeInc.

Upitani zašto su htjeli provesti takvo istraživanje, znanstvenici su rekli kako su ranije studije bile premale kako bi omogućile čvrste zaključke.

"Prijašnja istraživanja bila su mala i nedovoljna", kazao je Ganna.

"Zbog toga smo odlučili formirati veliku međunarodnu skupinu i prikupili smo podatke o gotovo 500 tisuća ljudi, što je otprilike stotinu puta više od prijašnjih studija na ovu temu".

Rezultati su objavljeni u četvrtak u časopisu Science i pokazali su da ne postoje jasni obrasci između genetskih varijacija kojima bi se mogla predvidjeti ili identificirani seksualna orijentacija pojedinaca.

Aktivisti za prava LGBT osoba pozdravili su ovo istraživanje, naglasivši kako ono pruža "još dokaza da je biti homoseksualac prirodan dio ljudskog života".