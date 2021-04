Kada trošim najviše kalorija

Kalorije muče sve ljude koji imaju višak kilograma, vjerujući da će veća potrošnja kalorija skinuti višak kilograma.

To jest istina, no jednako tako nije baš jednostavno brojati svaku kaloriju koju unesemo - to se većini ljudi ne da. E sad, kad bi postojalo doba dana kad kalorije trošimo više, bilo bi jednostavnije...

Znanstvenici su se mučili s ovom jednadžbom i došli su do zaključka - jest, postoji doba dana kada trošimo 10 posto kalorija više nego uobičajeno.

Naravno, to je povezano s cirkadijskim ritmom dana, tako da je rješenje jednostavno - kasno poslijepodne i rano navečer prema našem tjelesnom satu vrijeme je kada trošimo više kalorija nego ujutro... štoviše, trošimo ih i kada ne radimo (jedemo) ništa.

Studija ukazuje na važnu ulogu cirkadijalnog ritma u regulaciji metabolizma.

Zbog toga ljudi koji imaju neredovne rasporede spavanja zbog noćnih smjena ili drugih faktora imaju veću vjerojatnost da će dobiti kilograme.

Kako bi procijenili promjene u metabolizmu tijekom dana bez utjecaja razine aktivnosti, prehrambenih navika i načina spavanja, znanstvenici su tijekom mjesec dana proučavali sedam sudionika u laboratoriju u kojem nije bilo prozora ni satova.

Sudionici nisu imali ni telefon ni internet i dobili su rasporede kada mogu spavati, probuditi se i jesti. Svake večeri sudionici su odlazili na spavanje četiri sata kasnije nego prethodne noći, zbog čega unutarnji sat tijela nije mogao pratiti njihov ritam.

Sve to je bilo osmišljeno da se ljudsko tijelo ne bi oslanjalo na znakove iz vanjskog sveta. To je istraživačima omogućilo mjerenje brzine metabolizma u svako doba dana, prenosi Times Of India.

Otkriveno je da su učesnici sagorijevali najmanje kalorija u stanju mirovanja kasno u noći kada su doživjeli pad tjelesne temperature. Potrošnja energije bila je najveća oko 12 sati kasnije, u večernjim i poslijepodnevnim satima.