5 dobrih razloga za pojesti šalšu

Šalša je dalmatinska poslastica koja vuče korijene iz Italije, očekivano, a zapravo se čini kao da se radi o brzoj i jednostavnoj prehrani - no, ne samo da nije, već je odlična za vaše zdravlje.

Ako se osjećate loše kada obitelji poslužite jednostavnu tjesteninu s umakom od rajčice, ne trebate brinuti.

Kuhana rajčica u šalši zapravo je jako zdrava. ​Evo što se točno događa u tijelu kada jede finu domaću šalšu.

Antioksidansi - kuhane rajčice imaju veće koncentracije antioksidansa koji štite zdravlje stanica i bore se protiv slobodnih radikala od nekuhane rajčice. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Agriculture and Food Chemistry otkrilo je da se udio likopena (antioksidansa u rajčici) u kuhanim rajčicama povećao za više od 50%, a ukupna razina antioksidansa povećala za najmanje 28% u odnosu na sirovu rajčicu. Antioksidanti štite ljudsko tijelo od oštećenja stanica i tkiva, što se događa kada tijelo metabolizira štetne molekule zvane slobodni radikali.

Bolja probava - studija u časopisu Journal of Functional Foods pokazala je da rajčica možda može pojačati aktivnost zdravih bakterija u crijevima. Točnije, kuhanjem rajčice poboljšava se ekstrakcija antioksidansa, što omogućava da ti antioksidanti mogu zaštititi od gubitka korisnih probiotičkih bakterija koje žive u crijevima, ali i pojačati njihove blagodati. "Otkrili smo da posluživanje obroka bogatih probioticima s umakom od pržene rajčice pojačava njegov probiotički učinak", rekla je Ana Belén Heredia, viša istraživačica u radu.

Mršavljenje - ako obično odabirete umak Alfredo s maslacem i parmezanom, izbor šalše umjesto njega mogao bi vam pomoći pri mršavljenju. Dok porcija umaka Alfredo sadrži 100 kalorija na pola šalice, šalša sadržai samo 70 kalorija na istu količinu. Iako se ne čini puno, razlika od 30 kalorija može vam biti od velike pomoći kada je u pitanju mršavljenje ako redovito konzumirate tjesteninu.

Vitamin C - pola šalice šalše sadrži 29% dnevne vrijednosti vitamina C koju bi trebali unijeti u organizam. Rajčica je već sama po sebi dobar izvor vitamina C, ali koncentrirani umak od rajčice smatra se izvrsnim izvorom ovog vitamina. Vitamin C neophodan je za sintezu mnogih proteina, neurotransmitera, vezivnog tkiva, a također igra ključnu ulogu u imunološkom sustavu i apsorpciji željeza.

Zaštita srca - rajčice su simbol mediteranske prehrane koja je zdrava za srce. Studija objavljena u časopisu Translational Research CTS otkrila je da kuhani umak od rajčice može zaštititi od srčanih problema uzrokovanih lipoproteinom male gustoće, odnosno lošim kolesterolom. Istraživači vjeruju da kuhana rajčica može pomoći u smanjenju oksidativnog oštećenja i poboljšanju aktivnosti lipoproteina velike gustoće (HDL ili "dobar") kolesterol, piše Eat this.