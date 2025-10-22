Kada stanice pale crveno svjetlo

Znanstvenici Instituta Ruđer Bošković (IRB), poslijedoktorand dr. sc. Kruno Vukušić i voditeljica laboratorija prof. dr. sc. Iva Tolić, otkrili su mehanizam kojim stanice reguliraju trenutak pokretanja kromosoma prema središtu diobenog vretena, jednom od ključnih događaja stanične diobe. Njihovo otkriće, koje je zbog širine rezultata Nature Communications objavio u dva zasebna članka, baca sasvim novo svjetlo na to kako stanice sprječavaju kobne pogreške u raspodjeli kromosoma.

Zašto je istraživanje važno?

Preciznije razumijevanje načina na koji stanica uspostavlja red i koji molekularni mehanizmi „daju zeleno svjetlo" za pravilnu raspodjelu DNK važni su za razvoj novih dijagnostičkih pristupa, otkrivanje terapijskih meta te osmišljavanje strategija koje bi u budućnosti mogle spriječiti ili ispraviti pogreške povezane s nastankom bolesti, uključujući rak.

Tolić & Vukušić: priča o znanosti koja pomiče granice

Profesorica Iva Tolić međunarodno je priznata biologinja i voditeljica Laboratorija za biofiziku stanice na IRB-u. Autorica je više od 100 radova objavljenih u najuglednijim znanstvenim časopisima, dobitnica je dvaju prestižnih projekata Europskog istraživačkog vijeća (ERC), često nazivanih 'znanstvenim Oscarima', te brojnih priznanja, uključujući nagradu Ignaz Lieben. Vodeća je znanstvenica u području stanične diobe, a članica je i EMBO-a i Academia Europaea te članica suradnica HAZU.

Dr. sc. Kruno Vukušić, priznat stručnjak u području stanične biologije i diobe, izveo je zahtjevne eksperimente tijekom svog poslijedoktorskog usavršavanja u međunarodnom okruženju ERC Synergy tima. Danas se priprema za osnivanje vlastite istraživačke grupe te surađuje sa znanstvenicima iz Nizozemske, SAD-a, Njemačke i Švicarske, s kojima objavljuje radove u uglednim znanstvenim časopisima u sklopu projekata vrijednih više milijuna eura. Njegov ostanak i rad u Hrvatskoj na Institutu Ruđer Bošković važan je doprinos dugoročnom razvoju te jačanju međunarodne prepoznatljivosti domaće znanosti.

Potpora Europe i nacionalna infrastruktura

Istraživanje je rezultat višegodišnjeg rada uz snažnu međunarodnu i nacionalnu podršku, uključujući prestižni ERC, Hrvatsku zakladu za znanost, bilateralne projekte te ulaganja Vlade RH i EU kroz Europski fond za regionalni razvoj. Ključnu ulogu imala je i infrastruktura Sveučilišnog računskog centra (Srce), čija je tehnološka podrška omogućila provođenje složenih analiza i simulacija.