Obećali kraj kaveza pa ih iznevjerili

Europska komisija jučer je predstavila svoj Program rada u Europskom parlamentu za 2026. godinu, ključni dokument koji pokazuje koje će zakonodavne aktivnosti imati prioritet u sljedećem razdoblju. No u njemu nema zakonodavne aktivnosti u području dobrobiti životinja, što proturječi ponovljenim izjavama povjerenika Olivéra Várhelyija da će prvi prijedlozi biti objavljeni do 2026. godine, s posebnim naglaskom na postupno ukidanje kaveza - obavezu preuzetu nakon uspješne europske građanske inicijative End the Cage Age.

Nužni su konkretni planovi za modernizaciju zakonodavstva

Stoga je međunarodna organizacija Eurogroup for Animals, čija je članica i udruga Prijatelji životinja, pozvala Europsku komisiju da se jasno obaveže na vremenske rokove za dugo očekivanu modernizaciju zakonodavstva EU-a o dobrobiti životinja budući da to područje nije obuhvaćeno Programom rada za 2026. Naglašava da Komisija, iako nastavlja s javnim savjetovanjem i pozivom za dostavu dokaza koji je već zaključen, nije pokazala dovoljno političke volje. Predstavnici Komisije pokušali su ublažiti kritike navodeći da Program rada „nije iscrpan dokument" i da je predmet „još u izradi", ali to, prema mišljenju udruga, ne može opravdati izostanak konkretnih planova.



Zakonodavstvo EU-a o dobrobiti životinja nije revidirano više od 20 godina

Iz udruge Prijatelji životinja ističu da zakonodavstvo EU-a o dobrobiti životinja nije revidirano više od 20 godina, unatoč brojnim znanstvenim dokazima da milijuni životinja u uzgoju, transportu i pokusima i dalje ostaju bez stvarne zaštite. Postojeći propisi su fragmentirani, a razlike među državama članicama dodatno produbljuju pravnu nesigurnost i neujednačenu provedbu.

Građani Europske unije više puta tražili su bolje i jedinstvene propise za sve životinje koristeći službene alate poput europskih građanskih inicijativa. Iako je Europska komisija još 2021. pozitivno reagirala na inicijativu End the Cage Age, nije se dogodila konkretna zakonodavna akcija.

„Europska komisija ne može nastaviti s politikom odgađanja i praznih obećanja. Dok milijuni životinja žive zatvoreni u kavezima, u uvjetima koji su znanstveno dokazano okrutni, ne smije biti političke šutnje. Građani su jasno rekli da žele Europu bez kaveza, a Komisija ima obavezu djelovati, i to ne za četiri godine, nego sada!" izjavila je Lorena Herceg, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja.



Europska komisija mora preuzeti odgovornost

Jednako razmišlja Reineke Hameleers, izvršna direktorica organizacije Eurogroup for Animals: „Zašto se Komisija javno obavezuje da će prijedlog objaviti u četvrtom tromjesečju 2026., a pritom ga ne uključuje u svoj Program rada? Taj propust je zbunjujući i duboko zabrinjavajući. S obzirom na jasna i ponovljena obećanja, osobito u vezi s inicijativom End the Cage Age, građani zaslužuju transparentnost i sigurnost. Jednostavno nema prostora za dvosmislenost ni odgađanje. Komisija mora preuzeti odgovornost i pružiti jasan, vjerodostojan vremenski plan za donošenje davno obećanog zakonodavstva o dobrobiti životinja."

Prijatelji životinja pridružuju se apelu organizacije Eurogroup for Animals i pozivaju Europsku komisiju da se nedvosmisleno obaveže na vremenski plan objave zakonodavnih prijedloga o dobrobiti životinja te da prijedlog o postupnom ukidanju kaveza uvrsti među prioritete za 2026. godinu. Samo stvarna zakonodavna akcija može pokazati da Unija poštuje vlastite vrijednosti - suosjećanje, znanstveni napredak i zaštitu svih osjetilnih bića. Više informacija dostupno je na www.prijatelji-zivotinja.hr.