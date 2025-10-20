Još je jedna domaća tvrtka pet friendly!

Sve je više domaćih tvrtki 'pet friendly', odnosno da po hrvatski objasnimo ovaj izraz - rado primaju kućne ljubimce u svoje prostorije. Krenulo je sa smještajem, pa ugostiteljski objekti, pa sve više tvrtki dozvoljava svojim zaposlenicima da na posao dolaze sa svojim čupavcima...

CHIX threading bar od prvog dana poslovanja prihvaća klijente koji dođu na uslugu s ljubimcem. Razlog je činjenica da su ljubimci mnogima kao obitelj, i kada negdje treba otići ne mogu ih ostavljati na čuvanju ili same u kući. CHIX dakako pazi da održava visoke standarde higijene. Ljubimci na nijedan način ne dolaze u kontakt s radim materijalom, a svakako se dezinfekcija vrši iza svakog klijenta.

„Ljubimci hrane dušu i srce, mnogi koji odluče imati ljubimce ne bi smjeli nailaziti na nelagodne situacije izazvane nerazumijevanjem društva. Pogotovo što vlasnici ljubimce nerijetko doživljavaju kao člana obitelji, koji vas isključivo i samo vole. Klijenti se osjećaju zahvalno kada se prema njihovom ljubimcu ponašate s poštovanjem. Nikada nismo imali nelagodnu situaciju zato što nečiji psić sjedi na klijentu, naprotiv. Atmosfera na poslu bude još bolja i probudi u svima ugodne osjećaje", prepričava nam Vedrana Tomić, vlasnica ove tvrtke koja pazi da u njihovim barovima bude ugodno i onima koji možda nisu naklonjeni malim čupavcima.

„Naravno pazimo na detalje, je li taj ljubimac strašan, pristojan ili ne. Vjerujemo da današnji "urbani" ljubimci drže do svoje higijene jako, kao i njihovi vlasnici do pristojnosti i odgoja. Svakako treba voditi računa da su psi na uzici, no do sada nismo bili primorani zamoliti klijenta da drugi put dođe bez ljubimca. Psi su najčešće glavna pratnja, no jednom nam je došla i papiga! Ona je mirno stajala na ramenu klijentice, dva puta propjevala nešto, nasmijala i djelatnike i klijente i to je bilo to. Cijeli dan smo bili dobre volje zbog te anegdote", govori nam vlasnica CHIX threading barova koja se zajedno sa svojim zaposlenicama veseli svakom ljubimcu koji strpljivo čeka svoju vlasnicu dok uredi svoje obrve i trepavice. Da stvar bude bolja, usluga se toliko brzo obavi da mali dlakavac ne stigne njurgati!

Kako bi u ovoj tvrtki sve bilo u redu kada su u pitanju kućni ljubimci, svaka se zaposlenica o ovoj temi informira već na početku radnog odnosa, a negodovanje zbog ovoga iznimno je rijetko. Ukoliko se netko od zaposlenika boji životinje, ta djelatnica nije dužna prihvatiti klijenta s ljubimcem, ali je zato tu druga djelatnica koja može obaviti uslugu.

Važnost da je tvrtka 'pet friendly' sve je veća. Danas gotovo da nema domaćinstva koje nema kućnog ljubimca, a i pojedina iskustva govore kako mjesta koja odbijaju ljubimce ujedno se i suočavaju s padom prometa u odnosu na one koji ljubimce prihvaćaju u svoje prostore. Također tvrtke koje zaposlenicima dozvoljavaju dolazak na posao s ljubimcima - bilježe veću produktivnost zaposlenog.

Čini se da smo stigli na stanicu s koje nema povratka. Kućni ljubimci naprosto su dio naših života, a tvrtke koje su to prepoznale bilježe dodatne simpatije kod svojih klijenata. Bravo za CHIX threading bar što lajka naše male čupavce!