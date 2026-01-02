Krenuo je Veganuary

Udruga Prijatelji životinja poziva građane da se u siječnju uključe u Veganuary, globalni pokret koji potiče sve da daju priliku veganskoj (pre)hrani u novogodišnjoj odluci. Veganuary je spoj riječi „vegan" i „January", a ideja je jednostavna: omogućiti svima da kroz svakodnevne savjete i recepte otkriju koliko je biljna hrana dostupna, raznolika i ukusna te doznaju sve o pozitivnom učinku na životinje, okoliš i zdravlje.

Zanimanje za biljnu prehranu raste

Da zanimanje za biljnu prehranu neprestano raste pokazuje podatak da je prošle godine u Veganuaryju sudjelovalo oko 25,8 milijuna ljudi diljem svijeta. Ovakav odaziv odražava sve veću svijest o tome koliko naše prehrambene navike utječu na svijet oko nas, ali i koliko se brzo mijenja ponuda te dostupnost biljnih namirnica i jela.

Vlatka Balaš Cerjak, koordinatorica kampanja Prijatelja životinja, poziva građane:„Veganuary nije izazov u kojemu morate preko noći postati netko drugi, odreći se svega poznatog ili 'položiti ispit' savršene veganske prehrane. Naprotiv, ideja je da ostanete točno ono što jeste, sa svojim navikama, omiljenim jelima, koji se bez po muke mogu pripremiti u veganskoj verziji. Pozivamo vas da se prijavite bez pritiska i bez velikih očekivanja, čisto da probate, iz znatiželje i zabave, i vidite kako vam odgovara."

Prema službenoj anketi sudionika koji su isprobali Veganuary tijekom jednog mjeseca, gotovo polovica prijavila je poboljšanje općeg zdravlja (45 %), a među najčešćim promjenama navode poboljšano raspoloženje (46 %), više energije (44 %) i bolji izgled kože (35 %). Sudionici često opisuju i vrlo konkretne, brze pomake u svakodnevici: manje nadutosti i ugodniju probavu, osjećaj da imaju više energije, kao i lakša buđenja te manje osjećaja težine.

Dobro za zdravlje, planet i životinje

To ne čudi s obzirom na to da povećanje broja obroka biljnoga podrijetla smanjuje razinu kolesterola i rizik od kardiovaskularnih bolesti, nekih vrsta raka, dijabetesa i pretilosti. Uz osobne koristi, prelazak na biljne obroke smanjuje i ekološki otisak prehrane jer zahtijeva manje zemljišta, vode i energije te može značajno smanjiti emisije stakleničkih plinova u usporedbi s hranom životinjskog podrijetla. Uz vegansku prehranu možemo i poštedjeti smrti više desetaka, pa i stotine životinja godišnje.

Veganuary sudionicima nudi praktičnu podršku kroz ideje za jelovnike, recepte i savjete kako najlakše zamijeniti uobičajene namirnice biljnim alternativama. Danas je takav prijelaz jednostavniji nego ikad jer su u trgovinama i ugostiteljstvu sve dostupniji biljna mlijeka i sirevi, paštete, burgeri i drugi proizvodi koji olakšavaju početak.

Prijatelji životinja podsjećaju na hrvatsku verziju Veganuaryja, odnosno besplatni „Vege izazov", koji pomaže napraviti prve korake uz svakodnevne zanimljivosti i motivaciju putem e-mailova. Cilj je pokazati da promjena može biti ugodna, izvediva i održiva te da se s vremenom pretvara u naviku koja koristi i pojedincu i zajednici. Prijavnica na Vege izazov nalazi se na www.veganopolis.net.