Zakonski apsurd: i danas dozvoljena pucnjava

Doček Nove godine završio je u ponoć, no hrvatsko zakonodavstvo, protivno svrsi regulacije, dopušta ispucavanje pirotehnike i danas 1. siječnja, od jutra do ponoći. Time se nastavlja višednevna pucnjava kao da je riječ o produljenoj proslavi, a ne o još jednom danu uznemiravanja građana, djece i životinja. Iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da se time nastavlja pravni apsurd: ono što bi bilo prekršaj protiv javnog reda i mira bilo koji drugi dan u godini, danas je potpuno dopušteno, iako se više ništa ne slavi.

Prijatelji životinja godinama ukazuju da tzv. dani pirotehnike, od 27. prosinca do 1. siječnja, nemaju nikakvo racionalno opravdanje: „Doček Nove godine traje nekoliko minuta, a zakon dozvoljava eksplozije bučnih pirotehničkih sredstava punih šest dana i noći. Svi oni koji su od 15. prosinca, kada je dopuštena prodaja, nabavili cijele arsenale pirotehnike, i 1. siječnja nastavljaju s terorom. Zakon to omogućava, iako bi donekle jedino imalo smisla da dopusti korištenje svjetlosne pirotehnike sat prije i sat poslije Nove godine."

Posljedice plaćaju životinje, djeca i cijela zajednica

Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata Prijatelja životinja, navodi da će se žrtve ovogodišnjeg divljanja pirotehnikom tek zbrajati: „Noćas su stradale nebrojene životinje. Divlje životinje doživjele su ekstreman stres jer im je sluh višestruko osjetljiviji od ljudskog, a eksplozije dosežu i do 175 decibela. Ptice su u mraku panično uzlijetale, sudarale se s objektima ili umirale od iscrpljenosti i srčanog zastoja, dok su mladunci ostajali napušteni i nezaštićeni. Prestrašeni mali sisavci umirali su od posljedica straha, a ni mnogi psi i mačke nisu preživjeli novogodišnju noć zbog srčanih udara i šoka uzrokovanih stresom koji se gomilao cijeli prosinac. Dok su jedni nazdravljali, životinje su umirale zbog eksplozija."

Dodaje da, osim životinja, tijekom prosinca i 1. siječnja teško stradavaju i djeca, koja su i ove godine završavala s teškim ozljedama, amputacijama prstiju i oštećenjem vida. Mnogi građani, osobito stariji, bolesni i osobe s PTSP-om, proveli su cijele blagdane u strahu. Istodobno, zrak je zimi već izrazito onečišćen, a pirotehnika dodatno zagađuje zrak, tlo i vodu, s posljedicama za javno zdravlje i životinje.



Nije dovoljno zabraniti petarde

Osim toga, pojašnjava Klopotan Kačavenda, iznova se potvrđuje da zakonska zabrana petardi i redenika nije dovoljna: „Policija ne može razlikovati legalno od ilegalnog ispucavanja. Kada odjekne snažna eksplozija, ne zna se je li grunula petarda ili zračna bomba znakovitih naziva 'topovski udar' ili 'detonator', za koje sami distributeri pirotehnike ističu da se njihov pucanj može usporediti sa zvukom najekstremnijih petardi. Zato je nužna zakonska zabrana sve ostale jednako bučne i razorne pirotehnike."



Legalno povlači ilegalno

Prijatelji životinja pojašnjavaju da u atmosferi potpune tolerancije na eksplozije nestaje svaka granica između dopuštenog i zabranjenog, pa se akcija MUP-a „Mir i dobro" doživljava kao prazna poruka - prvo se sve dozvoli, a onda se apelira na razum i poziva građane da ne koriste pirotehniku. Promocija i dostupnost legalne pirotehnike izravno potiču i ilegalnu uporabu: „Pucnjava potiče novu pucnjavu, a kada pucaju odrasli, djeca žele to oponašati. No slaviti se može i mora bez uznemiravanja drugih."



Izmjenom zakona ukinuti dana pirotehnike

Iz udruge Prijatelji životinja podsjećaju da je više od 40 000 građana potpisalo peticiju za zabranu bučne pirotehnike. U 2026. od nadležnog ministarstva očekuju izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Predlažu potpunu zabranu bučne pirotehnike jednake ili veće snage od već zabranjenih petardi i redenika, ukidanje tzv. dana pirotehnike, zabranu reklamiranja i prodaje pirotehnike u trgovinama mješovitom robom te korištenje svjetlosne pirotehnike isključivo na dva sata u novogodišnjoj noći, kao što su slično učinile Njemačka, Finska, Norveška, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge europske zemlje. Bruxelles, Basel i Beč potpunu su zabranili građanima korištenje pirotehnike.



Vrijeme je za mir

„Vrijeme je da se bučna pirotehnika prestane tolerirati kao tradicija i prepozna kao ono što jest - opasna, štetna i bezobzirna praksa. Nova godina može se slaviti bez straha, buke i nasilja, ali samo ako zakon konačno stane na stranu prava većine građana na mir te djece, životinja i okoliša", zaključuju Prijatelji životinja. Njihov prijedlog za izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima i peticija za zabranu bučne pirotehnike dostupni su na www.prijatelji-zivotinja.hr.