Kada je najveća vjerojatnost da ćete se udebljati?

Debljanje je kompleksan proces koji ovisi o mnogim faktorima, uključujući prehranu, fizičku aktivnost, genetiku i način života. No, određeni periodi u životu i specifične navike mogu povećati vjerojatnost nakupljanja kilograma. Ključni trenuci u životu kada je rizik od debljanja najveći uključuju prijelazne faze, poput puberteta, odrasle dobi, trudnoće i menopauze. Također, stres, neadekvatna prehrana i sjedilački način života igraju veliku ulogu.

1. Prijelazne faze u životu

Tijekom adolescencije, metabolizam se može ubrzati, ali s promjenama u hormonskoj ravnoteži, tijelo počinje pohranjivati više masti. Nakon puberteta, ulazak u odraslu dob, posebno u ranim 20-ima, često je povezan s promjenom životnog stila. Studiranje, preseljenje ili početak rada mogu smanjiti razinu fizičke aktivnosti, dok se prehrambene navike često pogoršavaju, što dovodi do povećanja kilograma.

Također, u kasnijoj odrasloj dobi, osobito nakon 30-ih, metabolizam počinje usporavati. Kako tijelo troši manje energije za bazalne funkcije, osobe koje ne prilagode unos kalorija često se suočavaju s postupnim nakupljanjem kilograma.

2. Stres i emocionalno prejedanje

Stres je jedan od glavnih uzroka debljanja. Kada smo pod stresom, tijelo proizvodi hormon kortizol, koji može povećati apetit i dovesti do nakupljanja masti, posebno u području trbuha. Uz to, mnogi ljudi u stresnim situacijama posežu za hranom kao načinom suočavanja s negativnim emocijama, što dovodi do prejedanja i gomilanja kilograma.

3. Nedostatak sna

Nedostatak sna također može uzrokovati debljanje. Kada ne spavamo dovoljno, dolazi do poremećaja hormona koji reguliraju apetit, poput grelina i leptina. Grelin, koji stimulira apetit, raste, dok leptin, koji signalizira sitost, opada. To nas čini sklonijima prejedanju, osobito visokokaloričnih namirnica.

4. Menopauza i hormonalne promjene

Kod žena, menopauza predstavlja period u kojem dolazi do značajnih hormonalnih promjena. Smanjenje razine estrogena može dovesti do povećanog nakupljanja masnog tkiva, posebice u području trbuha. Mnoge žene u ovom periodu prijavljuju povećanje tjelesne mase, čak i uz nepromijenjene prehrambene navike.

Ukratko, najveća vjerojatnost debljanja događa se u trenucima životnih promjena i stresnih razdoblja. Faktori poput sjedilačkog načina života, stresa, neadekvatnog sna i hormonalnih promjena značajno povećavaju rizik nakupljanja viška kilograma. Redovita fizička aktivnost, uravnotežena prehrana i kvalitetan san mogu pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine.