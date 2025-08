Kad bi bilo pravo vrijeme za ručak?

Postoji li idealno vrijeme za ručak? Stručnjaci se slažu - odgovor je potvrdan. Pokazalo se da je vrijeme obroka jednako važno kao i namirnice koje biramo.

Pauza za ručak trebala bi biti prilika za punjenje baterija i osvježenje. Dok u nekim kulturama to znači povratak kući na obiteljski obrok, pa čak i popodnevni odmor, naša svakodnevica često izgleda drugačije. Ubrzan tempo života i poslovne obaveze nerijetko nas tjeraju da ručak svedemo na brzinski sendvič pojeden za radnim stolom.

S obzirom na zahtjevan radni dan, sastanke s kolegama iz različitih vremenskih zona ili obiteljske obaveze, pronalaženje pravog trenutka za ručak postaje više od pukog pitanja gladi. Uz pomoć znanstvenih istraživanja i savjeta stručnjaka za prehranu, donosimo odgovor na pitanje o najboljem vremenu za ručak.

Sve počinje s doručkom

Određivanje najboljeg vremena za ručak započinje razumijevanjem važnosti doručka, kaže Audra Wilson, registrirana dijetetičarka na Northwestern Medicine. Wilson ističe da je doručak, bez obzira na to pokušavate li smršavjeti ili samo želite imati više energije, ključan za sprječavanje napadaja gladi i stabilizaciju raspoloženja. Doručak nedugo nakon buđenja pomaže napuniti tijelo energijom i potiče zdravije prehrambene navike. Kako biste učinkovito premostili vrijeme do ručka, važno je izbjegavati grickalice nakon doručka.

Ako niste gladni čim se probudite, uvođenje malog doručka bogatog proteinima, poput jaja, jogurta s voćem ili maslaca od kikirikija na tostu, može ponovno potaknuti prirodne signale gladi vašeg tijela. Time postavljate temelje za uravnoteženu prehranu tijekom ostatka dana.

Najbolje vrijeme za ručak

Idealno bi bilo ručati četiri do pet sati nakon doručka kako biste održali stabilnu razinu šećera u krvi. "Ako ste doručkovali u sedam ujutro, ciljajte na ručak između 11 i 12 sati", objašnjava Wilson. Ako vam raspored nalaže kasniji ručak, mali i zdravi međuobrok može vam pomoći da izdržite. Idealni međuobroci kombiniraju proteine, ugljikohidrate i zdrave masti, poput jabuke s nekoliko orašastih plodova ili povrća s humusom. Proteini, masti i vlakna održat će vaš sustav u ravnoteži i spriječiti osjećaj izgladnjelosti.

Za glavno jelo birajte obroke bogate istim hranjivim tvarima kako biste odgodili glad do večere. Dobar izbor je salata s proteinima, zdjela kvinoje s povrćem ili puretina s avokadom u tortilji. Što se tiče večere, vrijedi isto pravilo - večerajte četiri do pet sati nakon ručka. To pomaže spriječiti prejedanje u večernjim satima. Stručnjaci savjetuju da zadnji obrok pojedete barem tri sata prije spavanja radi održavanja zdrave težine i stabilnog šećera u krvi.

Je li doista važno kada jedemo?

Da. Istraživanja neprestano potvrđuju važnost vremena obroka. Studija Sveučilišta Northwestern iz 2023. godine pokazala je da vremenski ograničeno jedenje može biti jednako učinkovito kao i brojanje kalorija. Ovaj pristup podrazumijeva konzumaciju sve hrane unutar određenog vremenskog okvira, najčešće od osam do 12 sati.

Dr. Shaina Alexandria, koautorica studije, napominje da brojanje kalorija često dovodi do zamora, dok je vremenski ograničeno jedenje jednostavnije. Fokusiranjem na to kada jedete, umjesto na brojanje svake kalorije, pridržavanje zdrave rutine postaje znatno lakše. U suštini, praćenje sata moglo bi biti upravo strategija koja vam je potrebna za zdraviji i ugodniji dan.