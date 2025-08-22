W.A.S.P. krajem listopada u Boogaloou

Kontroverzni, a istovremeno obožavani heavy metalci W.A.S.P. vraćaju se u Zagreb nakon duge 21 godine kako bi priredili koncert i spektakl za pamćenje! Tome kao potvrda može posvjedočiti i njihov fantastični koncert sredinom srpnja u Beogradu o kojem se u superlativima pričalo danima nakon. Predvođeni karizmatičnim Blackiejem Lawlessom, ovom prilikom u sklopu svjetske turneje "Album ONE Alive", odsvirat će 28.10. u Boogaloou cijeli debitantski album i tako obilježiti 40 godina od njegovog izlaska. Uz hitove poput "I Wanna Be Somebody", "School Daze" i "L.O.V.E. Machine", očekuju se i mnoge druge pjesme iz njihove bogate karijere. Ograničeni kontingent early bird ulaznica po cijeni od 44 eura dostupan će biti od petka, 22. kolovoza u 10 sati na Hangtime webu. Pretprodajna cijena ulaznice je 49 eura, a ako ih kojim slučajem ostane, na dan će koštati 55 eura. Hard copy ulaznice bit će dostupne i u Dirty Old Shopu.

Nego, kako je bilo u Beogradu, iz pera Darije Đumić (Balkanrock):

"Vrlo su rijetke situacije da se po završetku svirke benda ovakvog kalibra ne pronalaze mane, uvijek postoji taj dio publike koji kao da ciljano traži što može zamjeriti i istaknuti kao loše, te umanjiti i pokvariti doživljaj. U ovom slučaju, međutim, to je gotovo nemoguća misija, jer sinoćnja večer bila je jedna od onih kada se apsolutno sve kockice slože. U 2025. godini biti svjedok veličanstvene revizije poglavlja heavy metala koje je ključno, istinska je privilegija, čast i sreća. Biti svoj i sebi dosljedan, unatoč i usprkos svim pritiscima sa strane i normama koje se nemilosrdno serviraju, univerzalni je temelj za sve one koji žele biti netko. Blackie Lawless je davnih dana prekršio nebrojena pravila i zakone, usprotivio se hladnom i proračunatom sustavu, i sve to putem svoje glazbe, kao suštinskog odraza svoga bića. Zahvaljujući tome, danas je svojevrsna ikona, a plodovi njegova bunta i dalje se ubiru i ubirat će se - žestoko, slasno, strasno, baš kako i priliči nama, "divljoj djeci."

W.A.S.P. je američki heavy metal bend osnovan 1982. godine u Los Angelesu, a značenje same skraćenice ostalo je nepoznato do danas, ili kako kaže sam Blackie: "We Ain't Sure, Pal." Bend je vrlo brzo postao poznat po kontroverznim tekstovima, teatralnim nastupima koji su uključivali sirovo meso, motorne pile i pirotehniku, kao i provokativnom imidžu koji njeguju i danas. Tijekom 1980-ih, W.A.S.P. je bio na udaru konzervativnih grupa zbog raznih oblika "eksplicitnosti," što ih je učinilo simbolom slobode izražavanja u heavy metalu i srodnim žanrovima. Albumi poput "The Last Command" (1985.) i "Inside the Electric Circus" (1986.) učvrstili su njihovu popularnost na svjetskoj razini, posebno tijekom turneja s bendovima kao što su Iron Maiden, Slayer i Saxon.

U vrlo plodnoj i živopisnoj karijeri izdali su 16 albuma, a za njihov debitantski album Lawless kaže da je to bio: "Bijesan album koji je snimio bijesan bend. On nije samo odražavao stav članova benda koji su ga stvorili, već i duh vremena u kojem je nastao." Ovaj album postao je jedan od nositelja metal scene 80-ih i ostao jedan od najboljih debitantskih albuma svih vremena. Uz Blackieja, bend danas čine basist Mike Duda, gitarist Doug Blair i bubnjar Aquiles Priester. Vidimo se u Boogaloou 28. listopada, osigurajte svoje ulaznice na vrijeme! Događaj organizira agencija Hangtime.

