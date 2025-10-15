Jimmy Stanić najavio koncert u Vintage Industrialu
U četvrtak 30. Listopada vraća nam se najveća zagrebačka glazbena legenda – JIMMY STANIĆ
Stjepan Jimmy Stanić, doajen hrvatske zabavne i jazz-glazbe, unatoč poodmaklim godinama, na glazbenoj je sceni i dalje aktivan. Bistra duha, čista glasa i zadivljujuće energije, na pozornici priziva duh glazbe čija vrijednost „nikad neće proć" i koju upravo on - šarmantan, duhovit i vječno mlad - utjelovljuje.
Njegovi su nastupi na ovim prostorima jedinstveni ne samo zbog vrhunske interpretacije jazz-standarda te evergrina nego i duhovitih „intermezza", danas bismo rekli, stand up.
Uz sve to, Jimmy izvodi i predratne, već pomalo zaboravljene šlagere sa zagrebačkim štihom. A kad mu se na pozornici pridruži i supruga Barbara, probudi se duh staroga građanskog Zagreba.
Bravuroznim Jimmyjevim nastupima nemali doprinos daju i The Boys - trolist vrsnih instrumentalista u njegovoj pratnji.
DISKOGRAFIJA:
1973. Đimi Stanić
1982. Vječne Melodije 1 (Ponoćni Tango)
1983. To Bješe Davno Već - Vječne Melodije 2
1984. Vječne Melodije 3
1984. Vječne Melodije 4
1985. Jimmy Stanić & Glenn Rich Orchestra
1987. Live In Concert
1988. Vječne Melodije 5
1992. Stjepan Đimi Stanić
1996. Beautiful Love
