Jimmy Stanić najavio koncert u Vintage Industrialu

Stjepan Jimmy Stanić, doajen hrvatske zabavne i jazz-glazbe, unatoč poodmaklim godinama, na glazbenoj je sceni i dalje aktivan. Bistra duha, čista glasa i zadivljujuće energije, na pozornici priziva duh glazbe čija vrijednost „nikad neće proć" i koju upravo on - šarmantan, duhovit i vječno mlad - utjelovljuje.

Njegovi su nastupi na ovim prostorima jedinstveni ne samo zbog vrhunske interpretacije jazz-standarda te evergrina nego i duhovitih „intermezza", danas bismo rekli, stand up.

Uz sve to, Jimmy izvodi i predratne, već pomalo zaboravljene šlagere sa zagrebačkim štihom. A kad mu se na pozornici pridruži i supruga Barbara, probudi se duh staroga građanskog Zagreba.

Bravuroznim Jimmyjevim nastupima nemali doprinos daju i The Boys - trolist vrsnih instrumentalista u njegovoj pratnji.

DISKOGRAFIJA:

1973. Đimi Stanić

1982. Vječne Melodije 1 (Ponoćni Tango)

1983. To Bješe Davno Već - Vječne Melodije 2

1984. Vječne Melodije 3

1984. Vječne Melodije 4

1985. Jimmy Stanić & Glenn Rich Orchestra

1987. Live In Concert

1988. Vječne Melodije 5

1992. Stjepan Đimi Stanić

1996. Beautiful Love