Je li vrijeme za popodnevnu siestu?

Situacije jest onakva kakva stvarno i jest - ljudi s uobičajenim radnim vremenom nemaju vremena za poslijepodnevni san...

- Poslijepodnevni drijemež koji traje dulje od pola sata nije dobra ideja - tvrdi njemački stručnjak za probleme spavanja dr. Hans-Guenter Weess.

Naime, nakon pola sata drijemanja zapada se u REM fazu spavanja, poznatu i kao san u kojem se sanja, iz koje će se više od 70 posto osoba probuditi letargično. Štoviše, popodnevni san odgađa večernju pospanost i teže je usnuti kada to treba.

- Ljudi s poremećajima spavanja na to posebno trebaju paziti - upozorio je.

Ne vrijedi to ipak za sve, napominje Weess.

- Ima i onih koji poslijepodne mogu zaspati bez ikakvih posljedica na njihovu svježinu kasnije ili sposobnost da kvalitetno spavaju noću - rekao je.

Bez obzira na to, savjetuje da se poslijepodne ne spava, a ako neki to ipak kane, ne bi smjeli spavati dulje od pola sata i ne kasnije od 15 sati. Savjet se ne odnosi na djecu jer ona tek u školskoj dobi steknu sposobnost da dnevne potrebe za snom ispune noću, 'u jednom komadu'.

Pa vi sad odlučite sami...