Tri dodatka prehrani nemojte uzimati ujutro

Neki jutarnji dodatak uz kavu je nerijetko dodatak prehrani, i to prilično dobrom broju ljudi. Iako se to čini praktičnim jer je tako manja šansa da ćete zaboraviti dodatke, stručnjaci upozoravaju da kod nekih suplemenata takva rutina može donijeti više štete nego koristi, od probavnih smetnji do slabije apsorpcije. Vrijeme uzimanja pojedinih vitamina može znatno utjecati na njihovu učinkovitost.

"Kao i kod lijekova, vrijeme uzimanja dodataka prehrani može utjecati na to hoćete li iz njih izvući maksimum", kaže za Parade Lisa Moskovitz, registrirana dijetetičarka i voditeljica NY Nutrition Group. "Neki najbolje djeluju ujutro, dok drugi više dolaze do izražaja navečer."

S njom se slaže i njezin kolega Scott Keatley, suvlasnik Keatley Medical Nutrition Therapy. "Mnogi ljudi uzimaju dodatke ujutro, uz kavu i na prazan želudac jer je to najjednostavnije, ali to ne znači da je i najbolje", ističe.

Dr. Sonya Angelone, registrirana dijetetičarka, objašnjava da neki dodaci prehrani mogu nadražiti probavni sustav pa mogu izazvati mučninu ili podrigivanje ako se uzimaju natašte. Zato se isplati razmisliti o vremenu uzimanja vitamina prije nego što ih uzmete.

Vitamini i minerali koje nije pametno uzimati odmah ujutro

Prije nego što uvedete bilo koji novi dodatak prehrani, važno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom, napominje dijetetičarka Jessica Cording, autorica knjige The Little Book of Game-Changers. Ako to niste stigli pitati ili jednostavno niste sigurni, dijetetičari savjetuju da sljedeće dodatke ne uzimate prvo ujutro.

Željezo

Iako je riječ o mineralu, često se ističe željezo. "Premda se željezo najbolje apsorbira natašte, može izazvati mučninu i grčeve u želucu", kaže dr. Angelone. Zato preporučuje da ga uzimate između obroka, uz laganu užinu.

Također je dobro izbjegavati željezo uz jutarnju kavu ili čaj jer tvari u tim napicima mogu smanjiti njegovu apsorpciju, upozorava Keatley. Dodaje i da se željezo ne bi trebalo uzimati uz hranu bogatu kalcijem, jer kalcij može znatno otežati apsorpciju željeza.

"Uzmite željezo uz komad voća ili uz sok od naranče kako biste potaknuli apsorpciju", savjetuje dr. Angelone. "Bolje je da tijelo upije i nešto manje željeza ako ga uzmete uz užinu, nego da ne upije gotovo ništa jer osječate mučninu."

Magnezij

Kod magnezija vrijeme uzimanja nije toliko važno zbog apsorpcije, koliko zbog mogućeg utjecaja na san. "Određene vrste magnezija, posebno magnezijev bisglicinat, mogu potaknuti opuštanje i tako poboljšati san", objašnjava Moskovitz. "Zbog toga se neki ljudi nakon njega mogu osjećati pospano."

S time se slaže i Cording. "Idealno vrijeme za uzimanje magnezija je navečer jer djeluje vrlo umirujuće na živčani sustav", kaže. Dodaje i da magnezij kod nekih može djelovati laksativno pa je navečer manja vjerojatnost da će vas "uhvatiti" potreba za obavljanjem nužde dok niste blizu WC-a.

Vitamini topljivi u mastima

Vitamini A, D, E i K topljivi su u mastima, što znači da se najbolje apsorbiraju uz masnoće iz hrane, pojašnjava Keatley. "Ako ih uzmete uz obrok, apsorpcija je u pravilu stabilnija", kaže. "Ako ujutro popijete samo kavu, a ne pojedete ništa što sadrži masnoće, vjerojatno nećete iskoristiti dobar dio tih vitamina."

Moskovitz savjetuje da uzimanje ovih dodataka planirate uz obrok, a dr. Angelone pacijentima često preporučuje da ih uzimaju uz najveći obrok u danu kako bi imali dovoljno masnoća za bolju apsorpciju.

Najbolje vrijeme za uzimanje dodataka

Idealno vrijeme ovisi o dodatku koji uzimate. "Najbolje je ono vrijeme koje osigurava maksimalnu apsorpciju i kojeg se možete držati iz dana u dan", kaže Keatley.