Kako popraviti svoju samokontrolu

Samokontrola je vrlo važna u ova luda vremena, a temelj je u tome da se prepoznaju vlastite slabosti. Onog trenutka kada prepoznate što je to što vam testira izdržljivost u odolijevanju, možete se pozabaviti radom na otklanjanju problema.

Možete početi od svog posla. Profesorica Duckworth predlaže tri koraka koji će doprinijeti samokontroli na poslu i samim tim poboljšati vaše rezultate na radnom mjestu.

Izgradnja temelja - nažalost, ne može svaki dan na poslu biti jednako produktivan, a razlog su tome različiti životni faktori. Najčešće nas koče manjak sna i nedostatak energije uslijed propuštenog obroka, ali i hrpa drugih fizičkih i psihičkih prepreka, stoga se potrudite voditi što zdraviji život. Samo tako ćete sebe potkrijepiti snagom i voljom da svakodnevno ulazite u koštac s izazovima na poslu.

Planiranje - ako unaprijed odredite što su vam ciljevi i kada bi ih trebalo ostvariti, poboljšat ćete i svoj trenutačni učinak. Na primjer, možete unaprijed odrediti kada ćete uzeti stanku ili obaviti neki svakodnevni radni zadatak, bilo da je riječ o čitanju mailova ili ičemu drugom što znate da vam slijedi tijekom smjene. Ovaj je pristup djelotvoran jer uspijevanjem da odolite težnji kako bi se nešto obavilo prije zakazanog vremena, pružate sebi priliku da ostvarite bolju kontrolu nad svojim postupcima.

Zaboravite na telefon - nije neobično da smo vezani za svoje telefone, ali neprestano provjeravanje istog je gubljenje vremena. Postoji vrlo jednostavno rješenje - daleko od očiju, daleko od srca. Spremite telefon u ladicu, a prije toga isključite zvuk. Važno je da vam bude izvan dosega i pogleda kako vas ne bi prizivao da ga pogledate.