Je li svijest proizvod svemira, a ne samo mozga?

Pitanje što je svijest i odakle dolazi jedno je od najvećih misterija znanosti i filozofije. Tradicionalno, većina znanstvenika smatra da je svijest rezultat aktivnosti mozga - složenog sustava neurona koji stvaraju misli, emocije i percepciju stvarnosti. Međutim, neke novije i nekonvencionalne teorije sugeriraju drugačiju mogućnost: da svijest možda nije samo proizvod mozga, već da ima dublju povezanost sa samim svemirom. Jedna od ideja koja je potaknula rasprave dolazi iz interpretacija rada norveške fizičarke Marie Strømme.

Marie Strømme poznata je po svom radu u području nanotehnologije i fizike materijala, no u popularnim raspravama o znanosti ponekad se spominje i ideja da bi svijest mogla biti temeljno svojstvo svemira. Prema toj interpretaciji, mozak ne mora nužno "proizvoditi" svijest, već bi mogao djelovati kao svojevrsni prijemnik ili kanal koji omogućuje da se svijest manifestira kroz ljudsko iskustvo.

Ova ideja podsjeća na starije filozofske koncepte prema kojima je svijest univerzalna pojava prisutna u svemiru. Prema takvom pogledu, svemir nije samo skup materijalnih čestica i fizikalnih zakona, nego i sustav koji može sadržavati oblik informacija ili svijesti na fundamentalnoj razini. U tom slučaju ljudski mozak ne bi bio izvor svijesti, nego alat koji omogućuje njezino izražavanje.

Zagovornici ovakvih ideja često koriste analogiju radija. Radio ne stvara glazbu sam od sebe - on prima signal koji već postoji u prostoru i pretvara ga u zvuk koji možemo čuti. Na sličan način, prema ovoj hipotezi, mozak bi mogao primati ili organizirati svijest koja postoji na dubljoj razini svemira.

Važno je naglasiti da takve teorije trenutno nisu potvrđene u okviru mainstream neuroznanosti. Većina znanstvenika i dalje smatra da postoje snažni dokazi da je svijest usko povezana s radom mozga. Na primjer, oštećenja određenih dijelova mozga mogu promijeniti osobnost, pamćenje ili percepciju, što sugerira da su mentalni procesi snažno vezani uz fizičku strukturu mozga.

Ipak, pitanje svijesti i dalje ostaje otvoreno. Znanstvenici još uvijek nemaju potpuno objašnjenje kako točno neuronska aktivnost stvara subjektivno iskustvo - fenomen koji filozofi često nazivaju "teškim problemom svijesti". Upravo zbog tog neriješenog pitanja pojavljuju se različite teorije koje pokušavaju objasniti prirodu svijesti na širi način.

Rasprave o tome je li svijest samo proizvod mozga ili ima dublju povezanost sa svemirom potiču interdisciplinarna istraživanja koja uključuju fiziku, neuroznanost, filozofiju i kognitivne znanosti. Takve ideje, iako često spekulativne, mogu potaknuti nova pitanja i istraživanja o prirodi stvarnosti i ljudskog iskustva.

Na kraju, bez obzira na to koja će se teorija pokazati točnom, jasno je da svijest ostaje jedno od najfascinantnijih i najtajanstvenijih područja znanstvenog istraživanja. Razumijevanje njezine prave prirode moglo bi promijeniti način na koji shvaćamo sebe, svemir i mjesto čovjeka u njemu.