Je li dugovječnost nemoguća misija? O ne...

Kako bi bili zdravi i vitalni u poodmakloj dobi, liječnici nam savjetuju da već kao mladi zdravo jedemo, krećemo se i izbjegavamo stres i slično.

A opet, ljudi koji žive baš tako, nerijetko prerano umru, a duboku starost dožive ljudi koji su prošlo kalvariju u životu, muku i glad...

U čemu je onda tajna dugovječnosti? Genetičari iz Bostona su otkrili kod osoba koje su prešle stotu rijetke inačice kormosoma 4 i 7 koje su, osim s dugovječnošću, povezane i s manjim rizikom od srčanih bolesti i Alzheimera.

U istraživanju je sudjelovalo više od 2000 osoba od kojih su najstarije rođene 1900. godine.

No, iako ključ dugovječnosti leži u genetici, to ne znači da se treba predati i pustiti vremenu da odradi svoje. Treba poraditi na kvaliteti života, paziti na tijelo i duh kako bi nas služili dok nam je vijeka.

Ono što je bitno - sve to možete sami, ne treba vam neki guru koji će vas učiti kako živjeti dugo i vitalno... sve je to u vašoj glavi, vjerujte...