Jabuke, jagode, luk... usporavaju starenje

Ključni čimbenik u procesu starenja poznat je kao starenje stanice. Kada stanica uđe u ovu fazu, ona se više ne može dijeliti. Kada se to dogodi, stanica oslobađa upalne signale koji potiču imunološki sustav da "očisti" tu oštećenu stanicu.

Mlađa tijela lako mogu ukloniti meke stanice, ali kako starimo, naši sustavi postaju manje opremljeni za to. To uzrokuje akumulaciju oštećenih stanica, što dovodi do upale niskog nivoa, a zatim raspadanja tkiva.

Znanstvenici su pokušali utvrditi koji bi senolitici, molekule koje ciljaju i uništavaju "stare" stanice ili spriječavaju proces starenja, bile najučinkovitije u usporavanju procesa starenja. Njihovi nalazi objavljeni su u u časopisu EBioMedicine.

Spoj koji usporava starenje stanica

U nedavnoj studiji, istraživači su testirali 10 flavonoida, spojeva koji se prirodno pojavljuju i imaju antioksidativna i protuupalna svojstva, u starenju miševa.

Od svih spojeva koje su gledali, onaj koji je bio najučinkovitiji bio je fistein, koji se prirodno pojavljuje u mnogim plodovima i povrću - uključujući jabuke, jagode, luk i krastavce.

Kada su 'liječili' starenje miševa s fisteinom, tim je vidio da su se smanjio broj starijih stanica, produžujući životni vijek i doprinoseći boljem zdravlju miševa. Istraživači su dodali da je ovo samo prvi korak mnogo duljeg istraživanja, napomenuvši: "Još uvijek postoje mnoga pitanja za rješavanje, uključujući pravu dozu, na primjer."