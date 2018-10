Stres i debljina su usko povezani

Kronični stres potiče proizvodnju proteina nazvanog betatrophin, koja inhibira enzim koji je uključen u sagorijevanju masnoće.

"On smanjuje sposobnost tijela da razgrađuje masnoće, naglašavajući povezanost između kroničnog stresa i porasta tjelesne težine", izjavio je dr. Li-Jun Yang, profesor i voditelj istraživača na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Floridi. Istraživanje je objavljeno u časopisu BBA Molecular and Cell Biology of Lipids.

Još nije jasno kakav učinak ovaj enzim ima na metabolizam masnoća kod ljudi, a rezultati istraživanja životinja nisu uvijek isti kao i kod ljudi. No, ovi rezultati sugeriraju da bi smanjenje kroničnog stresa moglo pomoći ljudima da izgube težinu, prema istraživačima.

Autori istraživanja istaknuli su da blagi stres može u kratkom roku poboljšati performanse ljudi i pomoći im da prođu kroz teške situacije. Ali kronični stres može biti dugotrajno štetan.

"Stres vam uzrokuje akumulaciju više masti, ili barem usporava metabolizam masti. Ovo je još jedan razlog zašto je najbolje riješiti stresne situacije i nastaviti uravnoteženi život", rekao je Yang.