J.R. August konačno u Zagrebu

Jedan od najznačajnijih kantautora nove generacije, sjajni J.R. August 29.9. vraća se u klub u kojem je započeo svoju koncertnu karijeru, Vintage Industrial. Višestruki dobitnik domaćih glazbenih nagrada na velikom koncertu u Vintageu nastupit će u punom sastavu, sa svojim bendom i zborom.

J.R. August - Dealing With The Pain

Novim pjesmama "Dealing With The Pain" i "I Forgive Her" inspiriranim vremenom u kojem živimo, J.R. August će uz već dobro znani materijal s albuma "Dangerous Waters" promovirati i svoj novi studijski album "Still Waters".

Naš istaknuti kantautor i producent iz Zaboka, doslovce je oborio s nogu domaću i regionalnu publiku i medije s maestralnim radom "Dangerous Waters". J.R. August je pobrao pohvale kritike i publike, a album se našao i na listama najprodavanijih izdanja.

Vlasnik je Porina za album godine, najbolji album alternativne glazbe, najbolji koncertni album, najbolji video broj te novog izvođača 2020. i 2021. godine, a koncert u Vintageu bit će prilika da pokaže zašto ga zovu vanserijskim autorom i izvođačem svjetskog kalibra.