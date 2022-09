The Ocean u petak u Zagrebu

Berlinski The Ocean, još znani i kao The Ocean Collective, spadaju u red najutjecajnijih i najuglednijih europskih progressive/sludge metal bendova. Grupa skupljena 2000. godine oko gitarista Robina Stapsa izuzetno je diskografski aktivna s više od desetak dužih i kraćih izdanja.

The Ocean se vraća u Zagreb u sklopu velike europske turneje Into The Heat - Out Of The Shade. Nakon nastupa po cijelom UK-u, Skandinaviji, Baltiku, zemljama Beneluksa, srednjoj Europi i unaprijed rasprodanih koncerata, bend dolazi u Hrvatsku, a iznimno bogati raspored nastupa potom ih vodi po Sjevernoj i Latinskoj Americi.

The Ocean - "Abyssopelagic II: Signals Of Anxiety"

Od debija "Fluxion" kojeg su mediji opisivali kao kompleksan album koji vas u potpunosti preuzme, preko dvostrukog konceptualnog "Precambrian" ili "Pelagial" koji je uvršten među najbolje metal albume godine na brojnim ljestvicama, ova sjajna postava metodički gradi svoje glazbeno nasljedstvo. Najnovija serija izdanja "Phanerozoic I" i "Phanerozoic II" konceptualni su albumi kroz koje bend progovara o promjenama vremena i erama, a još jednom pokazuju eklektičnost, progresivnost i posvećenost detaljima.

The Ocean su nastupali s imenima poput Opeth, Mastodon, Cult Of Luna, The Dillinger Escape Plan, ili Devin Townsend, hvaljeni su kao jedan od najmoćnijih live bendova novijeg heavy metala zbog čega su postali redoviti gosti brojnih festivala, a njihov Pelagic Records jedan je od vodećih svjetskih post-rock i post-metal labelova.

The Ocean - Pleistocene

The Oceanu će se pridružiti nizozemski LLNN koji će predstaviti novi album "Unmaker" kao i Playgrounded, hvaljeni grčki metal rock bend.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120kn, a na dan koncerta cijena je 140kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr