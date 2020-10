Izložbe "Pripadati gradu" u Karlovcu

Dora Bakek će se predstaviti izborom radova iz dva ciklusa "Hommage Rijeci" i "(De)konstrukcija grada". Riječ je o nizu radova različitih formata izvedenih u kombiniranoj tehnici.

Dora Bakek sudjelovala je na Malom ZILIK-u ove godine. Održala je maštovitu likovnu radionicu za djecu pod nazivom "Spoji-odvoji: čudnovate životinje". Nakon uvodnog razgovora o teksturi životinja i kako ju prikazati u crtežu, Dora Bakek je upitala djecu kakve su to čudnovate životinje, na što su djeca ponudila doista originalne odgovore i rekla kako među čudnovate životinje spada "nosorog s krilima", "svemirska životinja", ali i "svinja". Kada smo definirali kakve su to čudnovate životinje djeca su se podijelila u parove i svaki par je dobio dvije životinje koje je trebao spojiti u jednu i osmisliti joj naziv. Svaki sudionik je crtao jednu polovicu čudnovate životinje i ispunio joj površinu različitim teksturama, a na kraju je svaki par spojio dvije polovice životinje i izrezao završnu čudnovatu životinju po obrisnoj liniji. Na kraju su djeca svoje životinje zalijepila na veće papire u boji te je nastao cijeli životinjski svijet kojeg su činili Mišonosokoz, Jelguš, Klokorid, Pjetlomačak, Kokorog, Pasoklok, Majverica, Nobik, Puranska riba, Slondor, Sovokrav, Orlav, Zebrova sova, Žisorog, Krokogriz, Paunovuk, Kljunozub, Magolav, Kornjoni i mnogi drugi. Radionica je bila toliko popularna da su učiteljice na odlasku rekle kako će ponoviti ovu radionicu u svojoj školi, a djeca su odmah pitala "hoćemo to danas?''.

O izložbi:

Pripadati osobi, gradu, zajednici... pripadati sebi... Osjećaj pripadnosti jedna je od najvažnijih emocija koje čovjek može ostvariti. Kada osjećamo pripadnost ispunjava nas osjećaj smisla i životnog zadovoljstva tako da naše blagostanje izravno ovisi o našoj povezanosti s drugim ljudima i okruženjem u kojem obitavamo.

Dora Bakek odrasla je u Donjoj Stubici, studirala je u Rijeci, a trenutno živi i radi u Varaždinu. Svaki od navedenih gradova označio je ključno razdoblje u njezinom životu - vrijeme odrastanja, vrijeme studiranja i sazrijevanja te vrijeme samostalnog odraslog života. Različite faze života definirali su različiti prioriteti, a u skladu s time i različite percepcije okoline u kojoj je obitavala. Svoje emocije i doživljaje umjetnica je interpretirala kroz dva ciklusa radova "Hommage Rijeci" i "(De)konstrukcija grada". Dolazak u svaki novi grad definirao je proces novog početka, novog okruženja, novih spoznaja i novih iskustava. Nametnulo se pitanje "tko sam ja u kontekstu grada u kojem se nalazim te kako on utječe na mene i kako ja doprinosim svojim boravkom u njemu". I dok su polazišta bila ista, Dora Bakek je primijenila različit pristup u interpretaciji gradova. Naime, "Hommage Rijeci" nastao je s odmakom od pet godina, dok je ciklus inspiriran Varaždinom nastajao u aktualnom vremenu odnosno u periodu kada autorica živi i radi u Varaždinu.

O autorici:

Dora Bakek rođena je 1990. godine u Zagrebu. Nakon završene Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku, upisuje studij likovne pedagogije, smjer grafika, na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Diplomirala je 2013. godine s temom „Slike podsvjesnog i nesvjesnog".

Do sad bilježi tri samostalne izložbe: 2019. (De)konstrukcija grada, Varaždin; 2016. U potrazi za nesvjesnim, Zagreb; 2015. Slike podsvjesnog i nesvjesnog, Zabok. Sudjelovala je i na mnogim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, od kojih izdvaja: 2018. Hommage Rijeci, Varaždin; 2018. KAOS - festival slobodnega kolaža, Kranj; 2016. Izložba "PerceiveArt predstavlja", Zagreb; 2016. Izložba međunarodne likovne kolonije LindArt, Lendava; 2014. Izložba knjiga-objekata, Galerija La roggia, Pordenone; 2013. Izložba „GrafičaRi", Mali Salon, Rijeka.

Provodi likovne radionice za odrasle i djecu, od kojih izdvaja: 2020. Spoji-odvoji: čudnovate životinje, 47. Mali ZILIK, Karlovac; 2017. Grafičke radionice, Dječja likovna kolonija „LindArt junior", Lendava; 2017. Radionice izrade keramike i papira na projektu „PoKret - poduzetno i kreativno", Varaždin. Također bavi se ilustracijom i fotografijom. Živi u Varaždinu, gdje radi kao nastavnica likovne kulture. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) Varaždin.

Izložba ostaje otvorena do 29. listopada 2020. i može se pogledati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 12 sati te utorkom i četvrtkom od 17 do 19 sati.