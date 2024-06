Impresivni The National veličanstveno su otvorili INmusic festival #16

Svoj dvosatni set otvorili su sa "Sea of Love", a čuti su se mogli i drugi brojni hitovi, poput "Tropic Morning News", "Don't Swallow the Cap" i Bloodbuzz Ohio", čime su još jednom dokazali zašto ljubav između The Nationala i Zagreba traje već dugi niz godina.

Prije odličnog nastupa The National, na glavnoj su pozornici publiku zabavljali energični i eksplozivni Viagra Boys koji su oduševili sve okupljene. INmusic su službeno otvorili TV EYE, a pobjednici natječaja INmusic Breakthrough powered by Europavox BABY ELVIS hrabro su otpočeli nastupe na glavnoj pozornici.

Sve popularniji bar italia, post-punkeri Sleaford Mods i energični The Gaslight Anthem rasplesali su brojnu publiku i predstavili svoje najveće hitove na pozornicama INmusic festivala #16.

Nakon glavnih zvijezda večeri program INmusic festivala #16 nastavio se uz energične Deadletter te na VJ programu Tesla Tower Stagea i fantastične DJ programe Dva Osam presents Decibale u Šumi Striborovoj, Silent Partyju by Disco sekcija KSET-a te Dirty Dancingu by Klub Močvara na Night Stageu, New Gold Dream by Dva Osam na Hidden Stageu, dok je na Minikultura Stageu posjetitelje zabavljao Global Village - world music marathon te karaoke. Headlineri drugog festivalskog dana su Paolo Nutini i Hozier, a u srijedu pred hrvatsku publiku premijerno stižu The Smashing Pumpkins.

