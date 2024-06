Veličanstveni Hozier premijernim nastupom u Hrvatskoj oduševio publiku!

Glavnu pozornicu drugi su dan otvorili alt-rockeri S-alt, a nakon njih uslijedili su nastupi bendova Orvel, IDEM te cura i dečko. Brojni posjetitelji s nestrpljenjem su čekali nastup Dogstara koji su svojom energijom i odličnim nastupom rasplesali sve unatoč kiši. Nakon 9 godina, na glavnu pozornicu festivala vratio se Paolo Nutini i vrhunskim nastupom razveselio publiku. Gossip su rasplesali publiku presjekom svojih najvećih hitova, dok je Hozier veličanstveno zatvorio drugi festivalski dan. Brojna publika uživala je i jednoglasno pjevala uz neke od njegovih najvećih hitova poput 'Take me to church', 'Work song', 'From Eden' pa čak i najnoviji svjetski poznati hit 'Too sweet'.

Nakon glavnih nastupa na pozornicama festivala Sprints su svojim mladenačkih post-punkom razbudili i rasplesali publiku, a još dugo u noć zabavljali su ih brojni programi od VJ-a na Tesla Tower Stageu pa sve do Karaoka i novog Minikultura stagea gdje je publika uživala uz Global Village - world music marathon. Puls scene by AKC Attack rasplesao je sve prisutne na Hidden stageu, Radio Tvornica by Tvornica Kulture vodili su program Night stagea, Dva Osam presents TranceParent zabavljali su publiku u Šumi Striborovoj, dok je Disco sekcija KSET-a pripremila fantastičan Silent Party.

Treći dan ovogodišnjeg INmusic festivala publiku očekuju nastupi velikana The Smashing Pumpkins uz Röyksopp, Bombay Bicycle Club, Squid te Ibibio Sound Machine i Descartes a Kant.

