Izložba fotografija Dee Botice u Galeriji f8

Otvorenje diplomske izložbe fotografija Dee Botice pod nazivom "Delta Oscar Mike" održat će se u utorak, 15. listopada, u 19 sati, u Galeriji f8, Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Izložba ostaje otvorena do 2. studenoga.

Riječ je o izložbi koja prikazuje dvomjesečnu plovidbu mlade autorice teretnim brodom obalama Mediterana, Crnog mora te Zapada Afrike. Motivaciju za putovanje, autorica pronalazi u vlastitom nasljeđu i pokušaju razumijevanja muške obiteljske pomorske tradicije. Dea Botica, kao jedina žena među članovima posade, daje novu i osobnu perspektivu na život pomoraca. Fotografije brodske svakodnevice i intimne memoare objedinjuje u formu fotografske knjige i izložbe.

Izložba je dio programa kojim ADU Galerija f8 predstavlja Ciklus diplomskih izložbi studenata Katedre za fotografiju na Odsjeku snimanja Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a slijedi diplomska izložba Denisa Butorca "Poslanica" koja će se otvoriti početkom 11. mjeseca.

Izložba ostaje otvorena do 2. studenog, radnim danom od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati. Razgovor s autoricom i vodstvo po izložbi održat će se u subotu 26. listopada u 11 sati.

Mentori diplomskog rada:

izv. prof. art. Darije Petković

doc. art. Jelena Blagović

Više informacija o izložbi moguće je pronaći na službenom Facebook događaju.