Ivana Tkalčić - Floating

U osnovi rada, kao i u do sada izloženim djelima u ciklusu, nalaze se snimke nadzornih kamera koje posjetiteljima nude jedan drugačiji pogled na život institucije u ovim posve nesvakidašnjim okolnostima. Riječima umjetnice, rad djeluje kao gerilsko prisvajanje resursa i protokola, u svrhu ostvarenja prostora za ono što smatramo poticajnim u budućnosti - kreativnu smjelost, društvenu odgovornost i oblikovanje nove publike. Autorica se poziva na misao njemačke umjetnice Hito Steyerl: "Imagine you are falling. But there is no ground"[1] („Zamislite da padate. No tlo ne postoji") i koristi je kako bi opisala našu trenutnu poziciju i stanje u kojem se nalazimo.

Riječ iz naziva izložbe - floating - autorica preuzima iz navedenog teksta Hito Steyerl i njome se simbolički referira na trenutak u kojemu se (fizički bez čvrstih struktura i prostora) nalazimo tik iznad "površine vode". Virtualno plutamo kroz, iznad i u snimkama nadzornih kamera Umjetničkog paviljona. Prostor Paviljona se digitalnom intervencijom uživo otvara posjetiteljima, poziva ih na sudjelovanje i prisutnost te unosi participatornu komponentu u projekt. Autorica postavlja interaktivni live chat preko prijenosa nadzornih kamera, koristeći pritom glazbu pronađenu prilikom istraživanja digitalne arhive Umjetničkog paviljona.



Ivana Tkalčić (1987.) suvremena je multimedijalna umjetnica. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, nakon čega je upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje je završila preddiplomski studij. Edukaciju je nastavila na Akademiji likovnih umjetnosti u Münchenu, u Njemačkoj, a zatim je stekla magistarsku titulu na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2016. godine. Održala je više samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Europi te sudjelovala na brojnim skupnim izložbama u svijetu. Dobitnica je više nagrada: Erste fragmenti 12, Austrija; Rektorova nagrada za najbolje studente, Zagreb; RCAA - Young European Art Award, Austrija te HPB Grand Prix na 35. salonu mladih, Zagreb. Sudjelovala je na rezidencijama u Zagrebu, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj Austriji i Grčkoj.

Idejna autorica Virtualne galerije: Jasminka Poklečki Stošić

Izbornica i autorica tekstova: dr. sc. Ivana Mance