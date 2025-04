Treće izdanje Festivala društvenih igara donosi vikend pun zabave, druženja i edukacije, a program će se odvijati tijekom dva dana na različitim lokacijama kako bi se što bolje prilagodio svim dobnim skupinama i interesima posjetitelja. Festival društvenih igara (FDI) i ove godine okuplja ljubitelje igara svih uzrasta i razina iskustva, a organiziraju ga Centar za kulturu Trešnjevka, Terrible Creations d.o.o. i Radiona - Makerspace. Cilj festivala je popularizacija društvenih igara kao sredstva za zabavu, učenje i socijalizaciju, ali i stvaranje prostora za razmjenu ideja među entuzijastima, profesionalcima i svima koji žele istražiti bogati svijet igara. Tijekom festivala, posjetitelji će moći sudjelovati u širokom spektru aktivnosti, uključujući kvizove, kreativne radionice, predavanja, razmjenu igara i igračke radionice namijenjene različitim uzrastima i interesima. Festival sufinanciraju Gradski ured za kulturu i civilno društvo, te Ministarstva kulture i medija RH.

Subota, 12. travnja 2025.

Edukativni segment programa održavat će se u Centru za kulturu Trešnjevka (Park Stara Trešnjevka 1), gdje će od 10:00 do 14:00 sati biti organizirane radionice i igraonice za djecu, roditelje i obitelji. Ovdje će sudionici imati priliku istražiti ulogu društvenih i logičkih igara u odgoju djece i razvoju obiteljskih odnosa te kroz igru učiti o emocijama, timskom radu i kreativnosti. U popodnevnim i večernjim satima, od 16:00 do 02:00, program se seli u Caffe bar Crni mačak (Mesnička ul. 12), gdje će biti organizirane aktivnosti za gamere i sve ljubitelje društvenih igara. Ovdje će se održati buvljak društvenih igara, playtest radionice, predavanja o dizajnu igara te paneli na kojima će sudjelovati iskusni dizajneri i izdavači igara. Osim toga, posjetitelji će moći isprobati nove igre, razgovarati s njihovim autorima i sudjelovati u diskusijama o trendovima u industriji društvenih igara. Večer završava afterpartyjem koji traje do ranih jutarnjih sati.

Nedjelja, 13. travnja 2025.

Program u Centru za kulturu Trešnjevka ponovno traje od 10:00 do 14:00 sati, s naglaskom na kreativne i edukativne radionice, razmjenu igara i otvorene igraonice za sve uzraste. Istog dana, od 16:00 do 24:00 sata, Caffe bar Crni mačak ponovno otvara svoja vrata za posjetitelje koji žele uživati u igrama, predavanjima i završnom afterpartyju festivala. Posebna pažnja posvećena je afterpartyjima, koji će pružiti priliku za neformalno druženje, dodatne igračke radionice i razmjenu iskustava među posjetiteljima festivala. Atmosfera će biti opuštena i prijateljska, a cilj je stvoriti zajednicu koja dijeli ljubav prema igrama i zajedničkom provođenju vremena.

Među brojnim aktivnostima koje nudi festival, ističu se interaktivna radionica "Vitez od Srca", koja kroz priču pomaže djeci da istraže i izraze svoje emocije, buvljak društvenih igara, koji omogućuje posjetiteljima da zamijene ili pronađu novu omiljenu igru, te niz predavanja i panela o izgradnji fikcijskih svjetova i razvoju društvenih igara. Kroz raznoliki program sudionici će imati priliku naučiti više o procesu dizajniranja igara, izazovima izdavanja igara na tržištu i mogućnostima financiranja putem platformi poput Kickstartera.

Ulaz na sve programe festivala je besplatan, no zbog ograničenog broja mjesta preporučujemo pravovremenu prijavu putem prijavnice. Mjesta će se dodjeljivati prema redoslijedu prijave i dolaska, a za najtraženije programe bit će organizirana lista čekanja.

Festival društvenih igara jedinstvena je prilika za sve koji žele istražiti bogat i raznovrstan svijet društvenih igara, upoznati nove ljude i provesti kvalitetno vrijeme uz igru i zabavu. Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže i postanu dio ovog inspirativnog događanja.

Više informacija i program: https://cekate.hr/program/fdi-festival-drustvenih-igara/