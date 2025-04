Blues se opet dokoTriljao u Trilj.

Osmo izdanje Thrill Blues Festivala ugostit će 4. I 5. srpnja sjajan niz domaćih i inozemnih imena. Ovogodišnji line up u hrvatskoj blues prijestolnici predvode fantastična Crystal Thomas te neuništivi Kojoti, a ulaz na kompletan festival koji se održava u triljskom Gradskom parku je slobodan!

I osme godine u nizu Thrill ugošćuje glazbenike, ali i mnoge glazbene djelatnike i umjetnike na događaju koji se etablirao kao nezaobilazna točka u blues kalendaru.

Kojoti - "Razuzdani Blues"

Petak, 4. srpnja

Ove godine program je podijeljen u dva dana. Prvog dana, u petak 4. srpnja tema je National Night, točnije dan posvećen hrvatskim izvođačima. Službeni dio programa u Gradskom parku, nakon nastupa lokalnih izvođača, otvara Tomi Novak, jedan od najkvalitetnijih domaćih blues izvođača. Kao i legendarni Paul Simon bio je učenik slavnog Woody Man-a s njujorškog Juilliard konzervatorija, koji je pak svoje znanje dobio od pionira bluesa Son Housa. U petak nastupa I

kvarnerski blueser, pisac i pjesnik Riccardo Staraj sa svojim Midnight Blues Bandom. Ovogodišnji pobjednik Croatian Blues Challengea i stalni triljski gost Jadran Mihelčić predstavit će svoj novi bend Imperfect State. Headliner prve večeri su blues/garage rock heroji Kojoti koji obilježavaju 30 godina prvog albuma. Grupa je upravo objavila novi singl, kao uvod u nadolazeći album te kreće na koncertnu turneju u Hrvatskoj i regiji, a jedna od postaja upravo je Trilj.

Crystal Thomas - "Somebody Else's Man"

Subota, 5. srpnja

U subotu, 5. srpnja program otvara tradicionalni Welcome Jam kojeg će otvoriti Sunnysidersi i Westsidersi. Prvo ime tog dana festivala bit će nevjerojatna Crystal Thomas. Osim izuzetnih pjevačkih vještina Crystal Thomas pokazat će svu raskoš svoh talenta i svirajući trombon. U jednoj od recenzija ova nadolazeća globalna blues zvijezda predstavljena je riječima: "Crystal je žena koja je došla da ostane. S magijom svojih pjesama, zapalit će najosjetljivije duhove željne dobrog bluesa". U isto vrijeme njezina glazba zahvaća sve veći broj ljudi, pa je tako spot za singl "Somebody Else's Man" pregledan na You Tubeu više od milijun puta!

Uz Crystal u subotu će nastipiti i Eliana One Woman Band iz Grčke, a tu je predani blues veteran Max Dega Band iz Švicarske.

Treću godinu zaredom u Trilju će biti i Thrill Blues School, čiji polaznici su kasnije pohodili i Little Steven Blues School u Norveškoj te Pinetop Perkins Foundation Blues School u Mississippiju na američkom Jugu. Sam program, osim nastupanja blues izvođača i Thrill Blues Schoola s domaćim i stranim mentorima, je kao svake godine multimedijalan i uključuje razna predavanja, izložbe i promocije. Ulaz na kompletan festival je slobodan!

Blues se opet dokoTriljao u Trilj.