Kako s liječnikom razgovarati o seksu?

Kada se osjećate loše, muči vas uporan kašalj ili primijetite neobičan madež, ne dvojite ni trena prije odlaska liječniku. No, kada je riječ o seksu, često se povlačimo u sebe, osjećajući sram ili nelagodu. Razgovor o seksualnom ili reproduktivnom zdravlju može biti zastrašujuć, te mnogi od nas izbjegavaju te teme zbog suzdržljivosti, nelagode, manjka informacija ili čak vjerskih i moralnih uvjerenja. Budući da bi otvoren razgovor o seksu trebao biti potpuno normalna stvar, LELO vam donosi nekoliko savjeta kako ga lakše pokrenuti.

Znanje je moć

Naše reproduktivno zdravlje golem je dio našeg identiteta, a edukacija o njemu dolazi u raznim oblicima. Danas postoji mnoštvo online resursa (uključujući LELO blog), kao i seksualnih edukatora na društvenim mrežama te inkluzivnih tečajeva spolnog odgoja.

Što se sigurnije osjećamo u vlastitom tijelu i što otvorenije razumijemo kako ono funkcionira, to ćemo imati više samopouzdanja općenito. Iako je početak ovakvih razgovora težak, iznenadit ćete se koliko brzo oni mogu postati prirodni, što donosi nevjerojatan osjećaj slobode i moći.

Kada je vrijeme za razgovor o seksu?

Jednostavan odgovor glasi - kad god osjetite potrebu. Nije uvijek lako započeti, ali važno je iskoračiti iz zone komfora. Vaše seksualno zdravlje ključna je komponenta vašeg općeg blagostanja. Vrijeme je da razgovor iz spavaće sobe preselite u liječničku ordinaciju.

Postoji niz situacija u kojima je razgovor o seksu s liječnikom sasvim opravdan i trebao bi se smatrati potpuno normalnim. To uključuje pitanja kao što su:

neredovite ili rijetke menstruacije;

bol tijekom seksa;

pitanja mentalnog zdravlja (poput anksioznosti ili trauma povezanih s intimnošću);

bolovi u zdjelici;

provjera plodnosti;

suhoća rodnice;

testiranje i prevencija spolno prenosivih infekcija (SPI);

erektilna disfunkcija;

smanjena želja ili libido;

i još mnogo toga...

Nelagoda i bol nisu stvari na koje se trebate naviknuti - jedino rješenje je razgovarati o tome. Iako su ove teme delikatne i o njima se često šuti, svaka seksualna briga ujedno je i zdravstvena briga. U ordinaciji biste se trebali osjećati dovoljno opušteno da ih spomenete.

Razgovarajte s liječnikom i prekinite šutnju

Vaš liječnik obiteljske medicine prva je osoba kojoj se trebate obratiti ako vas nešto brine. Ako kod istog liječnika idete cijeli život, može vam biti dodatno neugodno postavljati pitanja o seksu ili ciklusu, no sjetite se da je to osoba koja najbolje poznaje vašu povijest bolesti.

Liječnici su tijekom karijere čuli baš sve, pa je malo vjerojatno da će ih vaše pitanje šokirati. Većini njih razgovor o tome ne smeta jer znaju da je seksualno zdravlje neodvojiv dio ljudskog zdravlja. Kako bi razgovor tekao što lakše, isprobajte sljedeće:

Napravite popis! Zapišite simptome, brige i sve što vas muči. Što više informacija podijelite, liječnik će lakše pronaći rješenje. Budite iskreni i nemojte ništa izostaviti.

Vježbajte unaprijed! Kada nam je neugodno, postajemo tjeskobni. Vježbanje uvodnih rečenica prije samog termina može vam pomoći da se opustite i dođete pripremljeni.

Koristite anatomski ispravne nazive! U ordinaciji nema potrebe za eufemizmima. Umjesto „tamo dolje", slobodno recite vagina, vulva, penis ili testisi. Tako ćete i vi i liječnik biti „na istoj valnoj duljini". Ako koristite seks igračke, slobodno ih spomenite - one su dio vaše rutine i važne su za razumijevanje simptoma ili procesa oporavka.

Postavljajte pitanja! Što više, to bolje. Budite konkretni. Što više informacija imate, to ćete se bolje znati zauzeti za sebe. Ne očekujte da vam liječnik čita misli.

Ako vaš liječnik odvoji vrijeme, sasluša vas i potrudi se pomoći - na dobrom ste putu. No, ako se ikada osjetite odbačeno, posramljeno, ignorirano ili kao da se vaši problemi umanjuju, potražite drugo mišljenje. Svaki liječnik mora osigurati siguran prostor za pacijenta. Isplati se potražiti nekoga tko će vas doista saslušati i s kime možete izgraditi odnos pun povjerenja. Nemojte pristajati na manje od toga!

U konačnici, vaš liječnik je saveznik u očuvanju vašeg zdravlja, a ne sudac. Preuzimanje inicijative u razgovoru o seksualnom zdravlju čin je brige o sebi koji se pozitivno odražava na sve aspekte života - od samopouzdanja do fizičkog užitka. Zaslužujete siguran, zdrav i bezbolan seksualni život. Zato duboko udahnite, ponesite svoj popis i zapamtite: vaše je zadovoljstvo legitiman medicinski prioritet.