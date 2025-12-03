Istraživanje o influencer marketingu nakon pet godina donosi nove uvide

Zagrebačka agencija Dialog komunikacije predstavila je rezultate istraživanja DIABLOG, najnovijeg i najopsežnijeg pregleda domaće industrije kreatora sadržaja.

Marina Čulić Fischer, direktorica agencije Dialog, izjavila je: "Posljednje istraživanje provedeno je 2020. godine, a usporedba dvaju razdoblja jasno pokazuje kako je hrvatski influencer marketing u pet godina prošao kroz značajnu profesionalizaciju i rast prihoda, ali i da se suočava s novim izazovima kao što su negativan stav javnosti i regulacija, posebno u kontekstu suradnji s brendovima i korištenja AI alata."

Influencer marketingom upravljaju mlade žene

Prema rezultatima istraživanja, 47,6% kreatora u influencer marketingu je aktivno više od pet godina, što potvrđuje da se scena profilirala u stabilnu i profesionalnu industriju. Istodobno, čak 90,5% kreatora monetizira svoj sadržaj, a 38,1% influencer marketing navodi kao glavni izvor prihoda.

Industrija je i dalje izrazito ženska i urbana: 89,2% ispitanika su žene, a 69% ih živi u Zagrebu. I kreatori i njihova publika najdominantniji su u dobnoj skupini od 25 do 34 godine, što jasno pozicionira influencer marketing kao tržište kojim upravljaju mlađe odrasle žene.

Instagram i dalje prvi izbor

Svi kreatori koji su sudjelovali u istraživanju (100%) aktivni su na Instagramu, koji ostaje ključna platforma za suradnje i rast zajednice. TikTok koristi 78,6% ispitanika, što ga čini drugom najvažnijom platformom. Dominantni sadržajni trend je kratki video. Najpopularnije teme i dalje su lifestyle, ljepota, moda i putovanja.

Rast prihoda i u idućoj godini

Više od 46% kreatora zarađuje preko 1.000 eura mjesečno od svojih online aktivnosti, a 73,8% ih očekuje daljnji rast prihoda u sljedećoj godini. Kao najveću prepreku daljnjem poslovnom razvoju ispitanici navode algoritme, odnosno pad organskog dosega.

Korištenje AI-a mora biti označeno

Više od polovice kreatora (54,8%) pozdravlja regulaciju influencer marketinga. Osim toga, većina se slaže da je transparentnost nužna, kako u kontekstu suradnji s brendovima, tako i u kontekstu korištenja AI alata u kreiranju sadržaja. Kreatori smatraju da AI treba označiti onda kada čini bitan dio sponzoriranog sadržaja.

Autentičnost je valuta povjerenja

Autentičnost za ispitanike predstavlja ključnu osobnu vrijednost: 82,1% je smatra "jako važnom", a većina navodi da povjerenje publike gradi prvenstveno birajući suradnje s brendovima u koje osobno vjeruju. Čak 93% kreatora sadržaja barem jednom je odbilo suradnju s brendom zbog nesklada s vlastitim uvjerenjima.

Najveći problem je negativan stav javnosti

Velika većina ispitanika (74,7%) smatra da je negativan stav javnosti najveći problem domaće influencer scene. Kreatori ističu kako taj stav utječe na percepciju profesionalizma, kvalitetu sadržaja i poslovne prilike.

Gledajući unaprijed, kreatori svoj razvoj vide u kvalitetnijoj produkciji, većoj povezanosti s medijima i širenju na offline aktivnosti, što potvrđuje da domaća scena ulazi u novu fazu razvoja koja će oblikovati iduće razdoblje influencer marketinga u Hrvatskoj.