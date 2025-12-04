Učinite prosinac potpuno nezaboravnim uz Crocsice

Blagdansko vrijeme je savršeno za mekane korake, tople osjećaje i poklone koji vam donose osmijeh na lice. Zato počastite sebe i svoje voljene nečim što kombinira udobnost, mekoću i potpuno jedinstven stil. Pripremite se za novu sezonu s modelima koji unose toplinu i karakter u hladne dane.
Ovogodišnji favorit, Classic Unfurgettable klompa, osvojila je srca ljubitelja udobnosti još u jesen. U još hladnijim danima pridružuju joj se novi modeli, uključujući Classic Unfurgettable Vegan Suede klompu, izrađenu od veganskog brušene kože. Cijela linija Unfurgettable je mekana, topla, izuzetno udobna i definitivno nezaboravna. Dostupna je u nijansama smeđe, crne i bež boje.
Za one koji vole udobnost doma, tu su Classic Cozzzy Luxe papuče, prava definicija "ugodnog" osjećaja. Za one odvažnog stila, tu je Bae Lined klompa u crnoj boji, glamurozni podstavljeni model koji je zaista nešto posebno.
I ne zaboravimo Crocs klasike, podstavljene ili nepodstavljene, koje možete ukrasiti JibbitzTM dodatcima po želji i stvoriti vlastiti personalizirani par. Zimi možete jednostavno zamijeniti klasični model za podstavljenu verziju i spremni ste.
Svi modeli dostupni su na www.crocs.hr i u Crocs trgovinama (Arena Zagreb i City Center One East).
