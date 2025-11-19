Ova će kombinacija boja biti hit sezone

Ženstvene fluidne haljine od finog pliša, koji grije i izgleda uglađeno i elegantno savršen su spoj s robusnim, a opet tako stylish puf jaknama ili dugim, toplim kaputima. Ovaj lookbook pokazuje kako i zimi izgledati nepogrešivo chic i uvijek s dozom luksuznog minimalizma. Dok monokromatski look definira minimalizam, teksture i materijali vas griju i čine zimski look potpunim.

„Nova kolekcija je puna komada koji se mogu stilizirati na razne načine, a ovog puta smo pokazali kako cool girl pristup naše influencerice Anamarije Raić, daje osvježavajući look za zimu", istaknuo je dizajner Aleksandar Šekuljica.

U fokusu nije samo odjevni predmet, već način na koji se nosi. Kako kaput grli figuru, kako se puf jakna spaja s baršunom, kako vuna i bouclé dobivaju novu dimenziju kada ih stilizira žena koja razumije modu kao svakodnevni jezik.

LEXALEX kaputi ove sezone bit će zaštitni znak branda jer samo je jedan detalj dovoljan za nezaboravan efekt. Vuna vrhunske kvalitete, voluminozne kragne i bouclé rukavi koji se mogu skinuti ili dodati po potrebi, stvaraju siluete koje istovremeno djeluju toplo i moćno. Bež tonovi donose onu vrstu profinjenosti koja nikada ne izlazi iz mode, dok nebesko plava paleta osvježa novom energijom. Shearling ovratnik se zahvaljujući dizajneru Šekuljici vratio na scenu te grije i izgleda moćno na kožnom ženskom kaputu.

Haljine koje prkose sezoni

Zašto bi zima bila rezervirana samo za tamne tonove i teške tkanine? Haljine iz Lexalex kolekcije to svakako nisu. Pliš i nježne fluidne tkanine stvaraju ženstvene, profinjene komade. Crvena baršunasta haljina postaje zimski klasik - elegantna, topla i zavodljiva. Ružičasta šljokičasta haljina donosi dašak čistog glamura, a žuta asimetrična je sve što želimo ove sezone!

LEXALEX poruka zime - clutch torba

Lexalex komadi nose s namjerom - toplo, praktično, glamurozno, ženstveno i moćno. Zato je i nova clutch torba koja dolazi u limitiranoj ediciji izrađena od toplog i nježnog bouclea. Sve što trebate ove zime su komadi koji griju, lako se nose i imaju „ono nešto" zbog čega će vas veseliti ova zima.

Cijela kolekcija dostupna je na webshopu https://lexalexstudio.com/ i u trgovini LEXALEX na adresi Amruševa 5 (Zagreb).