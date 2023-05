Idete li spavati s mokrom kosom?

Sušenje kose navečer zna izgledati kao veliki napor kada smo iscrpljeni nakon napornog dana i samo želimo malo odspavati, stručnjakinja za higijenu Madame Sweat, koja redovito daje savjete o čistoći, kaže da postoje tri razloga zašto nikada nije dobra ideja otići u krevet s mokrom kosom.

Za početak, odlazak na spavanje s mokrom kosom mogao bi rezultirati gljivičnom infekcijom vlasišta, a ako imamo prhut, to će učiniti situaciju samo još gorom jer može doći do pojave gljivica zbog vlage. Osim gljivica na kosi, to bi također moglo uzrokovati stvaranje plijesni i gljivica na našim čistim jastucima.

Isto tako, Sweat tvrdi da je mokra ili vlažna kosa već ionako u ''oslabljenom'' stanju, što znači da s njom trebamo postupati posebno nježno.

Zato spavanje bez prethodnog sušenja kose zapravo može uzrokovati bespotrebno lomljenje kose i ispucale vrhove.

Tako da, rekli bi da je to i najjednostavnije, perite kosu tijekom dana, ne prije spavanja i riješit ćete se mnogih mogućih problema.