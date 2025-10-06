HUAWEI WATCH Ultimate 2 sa slušalicama na poklon

HUAWEI WATCH Ultimate 2 pametni sat, koji je nedavno predstavljen na globalnom događanju u Parizu uz WATCH GT 6 Series, od sada je u prodaji i u Hrvatskoj, i to u posebnoj ponudi s vrhunskim slušalicama, FreeBuds Pro 4, na poklon.

Ovaj sat poseban je po tome što je prvi pametni sat na tržištu koji podržava podvodnu komunikaciju temeljenu na sonaru, čime ronjenje postaje sigurnije i praktičnije. Napravljen od izdržljive legure tekućeg metala na bazi cirkonija, ovaj sat nudi vodootpornost do 150 metara dubine uz napredne funkcije za komunikaciju pod vodom. Zahvaljujući inovativnom dizajnu antene, omogućena je još brža i stabilnija povezanost čak i u najzahtjevnijim uvjetima. S detaljnim HD kartama golf terena i profesionalnim značajkama za outdoor aktivnosti, HUAWEI WATCH Ultimate 2 idealan je izbor za sportaše, ljubitelje prirode i avanturiste.

Podvodna komunikacija na bazi sonara - do 150 metara dubine

HUAWEI WATCH Ultimate 2 pomiče granice sigurnosti pri ronjenju. Kao prvi pametni sat koji omogućuje komunikaciju do 150 metara, nudi opcije poput poziva i slušanja glazbe čak i pod vodom. Revolucionarna funkcija sonar komunikacije omogućuje slanje unaprijed definiranih poruka i emotikona drugim kompatibilnim satovima unutar dometa od 30 metara. Također, tu je i SOS funkcija za hitne slučajeve pod vodom, s dosegom do 60 metara, iznimno bitna za brzu pomoć kada je najpotrebnije.

Stabilna povezivost i precizna navigacija

Zahvaljujući naprednom sustavu antene s otvorenim spojem (gap anntena), signal je snažan i stabilan čak i u najizazovnijim uvjetima. Sat koristi Sunflower sustav pozicioniranja koji kombinira dual-band i pet različitih GNSS sustava za vrhunsku preciznost lokacije. Ugrađena sSIM funkcionalnost omogućuje pozive bez povezivanja s mobitelom, dok poništavanje buke pomoću umjetne inteligencije osigurava kristalno čiste razgovore. Dodatne značajke poput detekcije pada, SOS funkcije i nadzora visinske prilagodbe osmišljene su s ciljem maksimalne sigurnosti korisnika.

Izdržljiv dizajn, napredno praćenje zdravlja i dugotrajna baterija

HUAWEI WATCH Ultimate 2 dostupan je u elegantnoj plavoj i crnoj boji s kućištem od legure tekućeg metala na bazi cirkonija, dvobojnim keramičkim okvirom i safirnim staklom za dodatnu otpornost. TruSense sustav, uz podršku X-TAP tehnologije i senzora visoke preciznosti omogućuje nadzor 11 ključnih zdravstvenih parametara putem opcije Health Glance. Uz kontinuirano praćenje SpO2 vrijednosti, precizno mjerenje pulsa i kvalitetu sna, korisnici imaju uvid u sve važne zdravstvene informacije. U standardnom načinu rada, baterija traje do 4,5 dana, dok štedljivi način omogućuje čak do 11 dana korištenja.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 donosi novu eru nosive tehnologije, gdje se funkcionalnosti za outdoor aktivnosti nadopunjuju s naprednim zdravstvenim značajkama. Idealno rješenje za sve koji od sata traže više - sigurnost, izdržljivost i inteligentna rješenja u jednom moćnom uređaji.

Cijena

HUAWEI WATCH Ultimate 2 dostupan je na hrvatskom tržištu, crni model po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 899 eura, a plavi model po 999 eura. Do 16.11. ili do isteka zaliha, kupci će na poklon dobiti FreeBuds Pro 4 slušalice.

Osim pametnih satova HUAWEI WATCH Ultimate 2, na tržištu su dostupni i modeli HUAWEI WATCH GT 6 Series. Uskoro na hrvatsko tržište stižu i Huawei FreeBuds 7i bežične slušalice, a nakon MatePad 11.5, dolaze i novi tableti.