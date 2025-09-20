Prošireno kino na 25 FPS

Na 21. izdanju Festivala 25 FPS očekuju nas dvije izvedbe proširenog kina, a u sklopu programa Kino 11 (filmska matineja) Olivia redateljice Sofíje Petersen, o mistici i nestanku na samom jugu Argentine. Tri dana programa u riječkom Art-kinu donose Reflekse, natjecanje hrvatskog filma, dvije selekcije iz međunarodne konkurencije, te hommage predstavnicama iranskog novog vala - Kuća je crna Forugh Farrokhzad i Zapečaćeno tlo Marve Nabili.

Prvi ovogodišnji Expanded Cinema zvučna je izvedba multimedijskog umjetnika Enriquea del Castilla koji se koristi optičkim čitačima transformirajući uzorke na filmu u zvuk. Njegov performans Umbráfono temelji se na optičko-analognom sustavu koji se od 1919. godine upotrebljava u kinima za izvođenje filmskih zvučnih zapisa, a kojim će svjetlosne podražaje pretvarati u zvuk. Performans će se održati u srijedu 24. rujna 22:30 u kinu Kinoteka.

Izvođačka skupina La Cellule d'intervention Metamkine vraća se u Zagreb nakon 16 godina. Njihovi vizuali vrtložne su improvizirane vinjete ozvučene uživo korištenjem fragmenata vrpci i zvukova starih sintesajzera. Oslanjajući se na magiju zrcala, višestruke projektore i domišljatu montažu uživo, Metamkine stvara uranjajuće gledateljsko iskustvo vraćajući nas u svijet ranofilmskih specijalnih efekata. Njihov performans na rasporedu je u petak 26. rujna u 21 sat u Histrionskom domu u Ilici 90.

U sklopu Kina 11 prikazuje se izvrstan prvijenac argentinske filmašice Sofíje Petersen, koja je 2021. svojim Mjestom prolaznosti osvojila Grand Prix. Dugometražni film Olivia oslanja se na struju sporog filma, a svoj specifičan, raskošni izgled duguje i 16-milimetarskom Ektachromeu. Priča je to kćeri u potrazi za ocem u Ognjenoj zemlji. Nakon premijere na festivalu u Locarnu, autorica i producent predstavit će film zagrebačkoj publici posljednjeg festivalskog dana, u subotu 27. rujna u 11 sati u kinu Kinoteka.

Festival 25 FPS u Rijeci i Splitu

Izbor filmskih naslova s 21. Festivala 25 FPS prikazat će se u riječkom Art-kinu (30. 9. i 1. 10.) i splitskom Multimedijalnom kulturnom centru (30. 10.). Riječka će publika uz međunarodni program popratiti i natjecateljski hrvatski program Reflekse, uz filmove Marije Georgiev, Vladislava Kneževića, Maje Ležaić, Karle Mesek i Tina Žanića, a u petak 3. listopada u 18 sati na programu je hommage iranskim autoricama: crno-bijeli dokumentarni film Kuća je crna Forugh Farrokhzad, poznat kao jedan od najznačajnijih radova iranske kinematografije i djelo koje je inspiriralo iranski novi val, te najraniji cjelovito sačuvani i nedavno restaurirani igrani film iranske redateljice Marve Nabili, Zapečaćeno tlo, koji se interpretira kao beskompromisna kritika institucionalizirane mizoginije.

Ulaz na sve projekcije i programe festivala je slobodan uz obavezno preuzimanje besplatnih ulaznica na blagajni kina Kinoteka.