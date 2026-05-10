Horoskop za 10. svibnja 2026.

Nedjelja, 10. svibnja, protječe u znaku ugodnih aspekata koji nas pozivaju na usporavanje i uživanje u plodovima dosadašnjeg truda. Mjesec u Biku naglašava potrebu za fizičkom ugodom, dobrom hranom i stabilnošću u odnosima, što ovaj dan čini savršenim za obiteljska okupljanja. Dok se Merkur približava Jupiteru, naše misli postaju optimističnije, a ideje vizionarske. Iskoristite ovaj astrološki utjecaj kako biste napunili baterije i postavili jasne namjere za tjedan pred nama.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni slavni američki glumac i plesač Fred Astaire koji je rođen 1899. godine. 1960. rođen je Paul David Hewson, mnogo poznatiji kao Bono, pjevač i frontmen irskog rock benda U2, a svoj rođendan danas slavi i svjetski poznata manekenka i supermodel Linda Evangelista (1965.). Znakovito je da su na današnji dan rođena dvojica poznatih ubojica - John Wilkes Booth (1838.) koji je ubio američkog predsjednika Abrahama Lincolna i Mark David Chapman (1955.), ubojica Johna Lennona.

