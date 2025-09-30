HONOR na Snapdragon Summitu 2025 u Kini najavio AI inovacije

Na Snapdragon Summitu 2025. u Kini, HONOR je predstavio nove AI inovacije koje uključuju napredne tehnologije za obradu podataka direktno na uređaju. HONOR, u suradnji s Qualcommom, najavljuje novu eru pametnih telefona u kojoj će po prvi put biti predstavljeni uređaji HONOR Magic8 i MagicPad3 Pro s podrškom za Snapdragon® 8 Elite Gen 5 platformu, donoseći spoj učinkovitosti i snage za poboljšano korisničko iskustvo.

„HONOR je potpuno posvećen umjetnoj inteligenciji. Sve što radimo temelji se na HONOR ALPHA PLANU - našem planu za postizanje globalnog vodstva u AI ekosustavu uređaja", izjavio je Fang Fei, predsjednik odjela za proizvode u HONOR Device Co., Ltd. „Suradnjom s vodećim partnerima poput Qualcomm Technologies redefiniramo mogućnosti lokalne AI tehnologije i približavamo se otvorenom, zajednički razvijenom svijetu u kojem svi mogu imati koristi od umjetne inteligencije."

„Snaga našeg odnosa s HONOR-om ne mjeri se samo godinama, već i širinom suradnje", izjavio je Chris Patrick, viši potpredsjednik i generalni direktor za mobilne uređaje u Qualcomm Technologies, Inc. „Zajedno smo ostvarili brojne tehnološke iskorake, a najnoviji - predstavljen na Snapdragon Summitu 2025. u Kini - uskoro stiže na HONOR uređaje i ističe napredak u lokalnoj AI tehnologiji i snagu naše računalne arhitekture."

Redefiniranje učinkovitosti: Proboji u visokoučinkovitom AI modeliranju na uređaju

Kako bi odgovorili na tri najveća izazova lokalne AI obrade - računalnu snagu, memoriju i potrošnju energije - HONOR je predstavio prvu Android tehnologiju kvantizacije s niskim brojem bitova za AI modele na uređaju, zahvaljujući novoj Qualcomm® HexagonTM NPU jedinici. Ova inovacija donosi do 15 % bolje performanse, 20 % manju potrošnju energije i 30 % uštede prostora u usporedbi s prethodnom generacijom HONOR uređaja čime je postavljen novi standard za učinkovitu primjenu AI agenata direktno na pametnim telefonima.

Osim tehnologije za učinkovitiju obradu podataka, HONOR je predstavio i novu metodu pretraživanja koja znatno poboljšava način na koji uređaji pronalaze i prikazuju informacije. Kodiranjem teksta, slika i audio ili video sadržaja u kompaktne vektore te izradom učinkovitih semantičkih indeksa, sustav omogućuje usporedbu podataka u milisekundama i povećava performanse obrade za čak 400 % . Ova inovacija ubrzava pretraživanje više vrsta sadržaja i jača temelje za AI agente, omogućujući brže i preciznije odgovore u stvarnim situacijama.

Nova razina performansi: AI Super Sampling za igre uz kombinaciju GPU-a i NPU-a

Performanse su drugi ključni element u ovoj novoj eri. HONOR je, u suradnji s Qualcommom, predstavio Hyper-Fusion Core arhitekturu koja povezuje više HONOR Turbo X jezgri s Qualcomm® OryonTM CPU-om. Pametnim raspoređivanjem resursa među jezgrama omogućena je veća energetska učinkovitost i bolje performanse, što korisnicima donosi brže i ugodnije iskustvo korištenja.

HONOR je predstavio i prvu GPU-NPU AI Super Sampling tehnologiju za mobilne uređaje temeljenu na Snapdragon platformi koja igrice niske rezolucije pretvara u igrice visoke rezolucije, slično kao DLSS na PC-u, koristeći umjetnu inteligenciju za rekonstrukciju detalja, pokreta i svjetlosnih efekata u stvarnom vremenu što igranje čini uzbudljivijim i ugodnijim.

Ove inovacije zajedno predstavljaju HONOR viziju nove ere s dvostrukim pogonom - gdje se AI agenti i optimizacija performansi spajaju kako bi redefinirali korisničko iskustvo i ubrzali dolazak ere općih AI agenata. Uređaji HONOR Magic8 Series i HONOR MagicPad3 Pro, pokretani Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformom, u Kini će biti predstavljeni tijekom listopada.