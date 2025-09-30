Garmin ima nevjerojatan niz pobjeda na NMEA

Garmin, najinovativniji i najpriznatiji svjetski proizvođač pomorske elektronike, jedanaestu godinu zaredom proglašen je proizvođačem godine u kategoriji velikih proizvođača od strane članova Nacionalnog udruženja pomorske elektronike (NMEA®) na godišnjoj konferenciji i dodjeli nagrada održanoj 25. rujna u West Palm Beachu na Floridi. Prestižna titula proizvođača godine dodjeljuje se najpriznatijoj tvrtki u industriji pomorske elektronike za izvrsnost u usluzi proizvoda i podršci na tom području.

Garmin je također dobio osam nagrada za proizvod izvrsnosti u kategorijama višenamjenskog zaslona (MFD), fishfindera, autopilota, multimedijske zabave, sustava automatske identifikacije (AIS), uređaja za sigurnost na moru, antene za satelitsku komunikaciju i specijaliziranih pomorskih proizvoda. Ove nagrade glasaju NMEA prodavači specijalizirani za ugradnju pomorske elektronike, kvalificirani NMEA tehničari i drugi proizvođači pomorske elektronike.

Ovogodišnja NMEA priznanja za proizvod izvrsnosti za Garmin uključuju:

MFD: GPSMAP 9227

S 27 inča, ovo je najveći integrirani kartografski ploter osjetljiv na dodir s 4K rezolucijom u industriji. Garmin je 11 godina zaredom pobjeđivao u kategoriji MFD-a.

Fishfinder: GSD 28

Vrhunski sonarni modul s RapidReturn sonarom i xCHIRP tehnologijom sljedeće generacije za Garminove najjasnije i najdetaljnije povratke ribljeg luka s dometom od 3000 metara.

Autopilot: Reactor 40 za hidrauličke sustave sa SmartPump v2 pumpom

Rekreacijski autopilotski sustav s AHRS tehnologijom. Ovo je 13. uzastopna nagrada u kategoriji autopilota za Garmin.

Multimedijski sustav za zabavu: Fusion Apollo RA770 Marine Stereo

Vrhunska audio jedinica s ugrađenim Wi-Fi-jem. Garmin već desetljeće osvaja najviša priznanja u kategoriji multimedijske zabave.

AIS: Cortex M1 Hub

Komunikacijsko središte sa smartAIS transponderom i daljinskim praćenjem plovila. Garmin je četiri godine zaredom pobijedio u kategoriji AIS.

Nautički uređaj za sigurnost: inReach Mini 2 Marine Bundle

Lagan i kompaktan SOS satelitski komunikator s navigacijom i dvosmjernim slanjem tekstualnih poruka1, u paketu s nosačem prilagođenim za plovilo.

Satelitska komunikacijska antena: inReach Messenger Plus

SOS satelitski komunikator s dvosmjernim slanjem tekstualnih, foto i glasovnih poruka1. Ovo je druga uzastopna pobjeda tvrtke Garmin u kategoriji antena za satelitsku komunikaciju.

Nautički specializirani proizvod: quatix 8 nautički GPS pametni sat

Nautički pametni sat s AMOLED zaslonom, kontrolama za ploter i ugrađenom svjetiljkom