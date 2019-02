HONOR, vodeći proizvođač pametnih telefona, predstavio je svoju revolucionarnu Gaming+ tehnologiju na najvećem svjetskom sajmu mobilnih tehnologija Mobile World Congress 2019 (MWC 2019). Gaming+ sadrži seriju tehnoloških poboljšanja za značajno bolje performanse, kvalitetu grafike i rezoluciju mobilnih igara na telefonu HONOR View20. HONOR je također najavio ekosustav aplikacija koje koriste 3D TOF kameru kojom započinje novu eru AR života i novu HONOR Guard Fortnite opremu za korisnike telefona HONOR View20.

Gospodin George Zhao, predsjednik Honora, rekao je: „Drago nam je što možemo objaviti da je naš najnoviji član HONOR View serije - HONOR View20 već prodan u 1,5 milijuna primjeraka. Time smo već korak bliže našem cilju da uđemo u Top 5 brendova pametnih telefona u naredne tri godine. S revolucionarnom Gaming+ tehnologijom dodatno smo pojačali grafičku izvedbu pametnog telefona, zadovoljavajući tako zahtjeve mladih korisnika za boljim iskustvom mobilnog igranja. Zajedno s primjenama TOF 3D kamere i novom Fortnite opremom, HONOR donosi korisnicima izuzetna i raznolika iskustva."

GAMING+ I JOŠ VIŠE ZABAVE ZA GAMERE

HONOR View20 predstavljen je prošli mjesec u Parizu s pet novih značajki koje uključuju: 48MP kameru, 25MP kameru u zaslonu, 7nm Kirin 980 AI čipset, AI Wi-Fi tehnologiju s trostrukom antenom i kućište od aurora nanoteksture. Gaming+ povećava iskustvo mobilnog igranja nadogradnjom GPU-a kojim postiže bolju efikasnost i optimizaciju, visoku razlučivost i AI tehnologiju predviđanja opterećenja. S ovim iskoracima, HONOR View20 korača prema najvišoj razini performansi mobilnog igranja.

Najnoviji Gaming+ poboljšava učinkovitost potrošnje energije SoC-a za 20,34% . Nadograđeni upravljački program za čipset Mali-G76 GPU uključuje optimizaciju transkodiranja koja poboljšava raspoređivanje poslova i paralelnu obradu podataka. Time smanjuje duple upute i GPU prekoračenja te povećava brzinu prijenosa podataka između CPU-a, GPU-a i memorije. Osim toga, GPU besprijekorno radi s inovativnom tehnologijom AI frekvencijskog moduliranja za predviđanje opterećenja praćenjem brzine prijenosa slika u sekundi (fps), kvalitete slike i izdavanja naredbi preko dodirnog zaslona u realnom vremenu te inteligentno identificira uska grla u performansama. Kod gaminga, nova AI tehnologija poboljšava točnost predviđanja opterećenja svake sličice za više od 30% u usporedbi s tradicionalnim metodama. Još jedna ključna značajka, GPU optimizacija, poboljšava kvalitetu slike i smanjuje potrošnju energije. Nadogradnja također donosi visoku razlučivost kod igara, postiže bolji kontrast, veće razine svjetlosti i širu paletu boja.

Kao rezultat nadogradnje, Fortnite Vulkan verzija podržana je i na telefonu HONOR View20, pružajući tako gamerima brže igranje bez zapinjanja . Popularne mobilne igre, kao što su QQ Speed ​​i Arena of Valor, optimizirane su da podrže značajku visoke razlučivosti te igrači sada vide jasniju sliku s više detalja.

Izgradnja bliske veze s fanovima temeljna je vrijednost Honora. Stoga kod pametnog telefona HONOR View20, HONOR surađuje s Epic Games kako bi mobilno iskustvo igranja Fortnitea doveo do novih visina. Kao dio ove suradnje, vlasnici uređaja HONOR View20 imaju ekskluzivan pristup HONOR Guard opremi u Fortniteu. Od 25. veljače, korisnici telefona HONOR View20 mogu na www.hihonor.com preuzeti ovu ekskluzivnu opremu, a više informacija nalazi se na Honorovim službenim stranicama na društvenim mrežama.

TOF 3D kamera kod telefona HONOR View20 stvara novu dimenziju interaktivnog gaminga i više mogućnosti za sljedeću generaciju života u AR-u. Ova kamera ima senzore dubine, prepoznavanje skeleta i pokreta u stvarnom vremenu te tako omogućuje korisnicima da uživaju u raznim interaktivnim funkcijama kao što su 3D oblikovanje, AI brojač kalorija, Magic AR i 3D igre upravljane pokretima tijela. Brave Jelly je najnovija igra upravljana pokretima tijela koja je dodana u obitelj. U budućnosti, HONOR planira još partnerstava za stvaranje integriranog 3D TOF ekosustava koji otvara novo razdoblje za mjerenje AR-a, društvene medije i shopping.

HONOR VIEW20 DOBIO MNOŠTVO POHVALA MEDIJA

Od svog globalnog predstavljanja u siječnju, vrhunski dizajn i značajke telefona HONOR View20 prepoznalo je mnogo stručnjaka i korisnika. Dobitnik je brojnih pohvala od strane medija i influencera, uključujući ocjene od pet zvjezdica koje je dobio od najprestižnijih medija u industriji:

5 zvjezdica od Stuffa - „Honor se pridružio velikim igračima s jednim od najimpresivnijih telefona u svojoj klasi."

5 zvjezdica od Guardiana - „To je prvi telefon koji je notch zamjenio malom rupicom."

5 zvjezdica od T3 - „Honor View 20 je, ukupno gledano, najbolji pametni telefon srednje klase danas na tržištu."

5 zvjezdica od Expert Reviews - „Sa selfie kamerom u zaslonu i stražnjom kamerom od 48 megapiksela, Honor View 20 jedan je od najuzbudljivijih telefona koje smo vidjeli u posljednje vrijeme."

HONOR View20 je i u regiji ostvario velike prodajne rezultate. U Kini je na online platformama okrunjen kao dvostruki prvak po prihodima od prodaje i broju prodanih uređaja u rasponu cijene od 3.000 juana i više. U prvom tjednu nakon predstavljanja u Parizu, najnoviji je flagship postao najbolje prodavani uređaj na Amazonu u kategoriji od 499 eura i više. Dobio je i nagradu „Best Selling Flagship Smartphone" u Senhengu, jednom od vodećih nezavisnih trgovačkih lanaca u Maleziji.

Testirano na igrama Vulkan od 60 fps u Honorovom laboratoriju

Fortnite Vulkan verzija uskoro će biti dostupna na telefonu HONOR View20

