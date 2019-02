Brend WIKO će ove godineučiniti značajan potez u međunarodnom razvoju s otvaranjem dva nova ureda u sjevernoameričkom tržištu, reinstalirati logotip, a novom generacijom modela koja uključuje View3 Pro i View3 učiniti modernu tehnologiju sve pristupačnijom.

WIKO VIEW3 PRO i VIEW3

Wiko View3 Pro i View3 nose priču na novu razinu sa zaslonima za doživljaj najveće dubine, s iskustvom pametne trostruke kamere, s baterijama dugog vijeka i snažnom učinkovitosti. Karakterizira ih stakleni stražnji panel sa zrcalnim profilom, koji vraća nijansirani efekt. View3 Pro opremljen je 6.3" zaslonom FHD+ rezolucije, a View3 6.26'' zaslonom. Oba uređaja nude oblik punog zaslona s manje ureza čime se omogućuje vrhunski duboki doživljaj.

HARDVERSKA OSNOVA

View3 Pro9 pogoni MediaTek Helio P60 octa-core SoC izrađen kako bi podržao višestruko obavljanje zadataka i brzo učitavanje. Opremljen AI procesnom jedinicom, 6 GB RAM-a i 128 GB podatkovne memorije. View3 obećava glatko iskustvo zahvaljujući svom 12nm octa-core čipsetu, Helio P22 koji radi u kombinaciji 3 GB radne memorije i 64 GB interne podatkovne.

USREDOTOČENOST NA AUTONOMIJU

Nedostajat ćete vašem punjaču! Zahvaljujući velikoj bateriji od 4.000 mAh i optimizaciji procesora čime se osigurava 15% manja potrošnja. Štoviše, zahvaljujući Pump Express tehnologiji brzog punjenja, View3 Pro će biti spreman za uporabu u tren oka.

Baterija koja traje za uređaje iz serije View3 kao i za sve uređaje iz raspona proizvoda, predstavlja ključni prioritet za Wiko. Provodimo pažljiva razmatranja s gledišta hardvera i optimizacije softvera bez da ikad zanemarimo putovanje potrošača. Kako bi neprekidno unaprjeđivali autonomiju pametnih telefona brenda i osigurali potrošaču certifikacije koje izdaju treće strane, Wiko će ojačati svoju suradnju s društvom SmartViser8 , priznatim stručnjakom u području testiranja uređaja. Stručnjak koji pripada trećoj strani će testirati Wiko pametne telefone uz simuliranje stvarne uporabe potrošača, u stvarnim uvjetima mreže, radi optimizacije i ocjenjivanja njihove učinkovitosti koja se temelji na prosječnom profilu korisnika. To uključuje redovnu uporabu poput glazbe u pozadini, gledanje video zapisa uživo, pretraživanje društvenih mreža i vrijeme uređaja na čekanju.

KAMERE DONOSE IZVRSNE FOTOGRAFIJE U SVIM UVJETIMA

Tri puta više mogućnosti za izvođenje nevjerojatnih snimaka Zahvaljujući njihovim trostrukim stražnjim kamerama, View3 Pro i View3 će pružati 3 puta više mogućnosti za izvođenje nevjerojatnih snimaka. Sony IMX486 senzor kamere od 12 MP i 1.25µm veličine piksela će omogućiti hvatanje zadivljujućih živahnih i oštrih fotografija čak i u uvjetima slabog svjetla.

Trebate slikati skupinu prijatelja odjednom? Proširite vaš pogled do 120° FOV s 13 MP kamerom s izrazito širokim kutom. Snimanje grupnih fotografija i panorama će postati dječja igra. I posljednje ali ne zbog toga i manje važno, dubina kamere će vam omogućiti snimanje izvanrednih fotografija kojima ćete moći otkriti vašu talentiranu suštinu uz pomoć Umjetničkog načina zamagljivanja.

Selfiji će postati vrijedni dijeljenja čak i u uvjetima slabog svjetla, zahvaljujući View3 Pro 16MP prednjoj kameri. Odlikuje se tehnologijom velikih piksela i kombinira 4 piksela u 1 čime se poboljšava hvatanje svjetla. Ravnoteža bijele boje, izlaganje, ISO, fokusiranje... previše je toga o čemu razmišljati. Al funkcije izvode analizu scenarija i okruženja te besprijekorno podešavaju postavke radi optimizacije slike.

Unaprijeđena Google inteligencija View3 Pro i View3 se odlikuju dubokom integracijom Google Asistenta kako bi svakodnevni život bio što jednostavniji uz pomoć dodatnih akcija kojima se upravlja glasom. Time će se omogućiti okidanje selfija bez uporabe ruku, snimanjem video zapisa i još mnogo toga.

Nadalje, u cijelosti integrirana aplikacija Google Lens vam omogućuje pretraživanje onoga čega vidite, brže dovršavanje radnji i interakciju sa svijetom koji vas okružuje. Nadalje, Motion Photo će vam omogućiti da oživite fotografije u aplikaciji Photos.

View3 Pro tehničke značajke

Zaslon : 6,3 "FHD +

SoC: Mediatek Helio P60 Octa-Core

RAM : 4/6 GB

Interna memorija : 64/128 GB proširivo do 256 GB putem Micro SD-a

Stražnja kamera : 12 megapiksela + 13 megapiksela + 5 megapiksela

Prednja kamera : 16 megapiksela

Baterija : 4000 mAH, "Pump Express" brzo punjenje

OS: Android 9.0 Pie

Boje : Noć i ocean

Ostalo : Otključavanje lica, čitač otiska prsta, NFC i USB tip-C

View3 tehničke značajke

Zaslon : 6.26 HD +

SoC: Mediatek Helio P22 Octa-Core

RAM : 3 GB

Interna memorija : 64 GB proširiv do 256 GB putem Micro SD-a

Stražnja kamera : 12 megapiksela + 13 megapiksela + 2 megapiksela

Prednja kamera : 8 megapiksela

Baterija : 4000 mAH

OS: Android 9.0 Pie

Boje : Noćno plava, zlatna rumenila, Electro Bleen

Ostalo : Otključavanje lica, čitač otiska prsta

WIKO ORIGINALNA DODATNA OPREMA

Izbor moderne prilagođene dodatne opreme od vrhunskih materijala upotpunit će raspon proizvoda View3:

- Elegantna pametna navlaka sa svojim interaktivnim prozorom omogućuje vam odgovaranje na pozive i mijenjanje glazbe bez otvaranja pametne navlake. Prebacite se na prilagodljivi samostalni način za potpunu udobnost dok gledate video zapise, tipkate ili čitate. Wiko pametna navlaka je dostupna za View3 Pro u Vulkansko sivoj boji i za View3 u Pacific Bleen boji ili Vulkansko sivoj boji s izrazito reflektirajućim slojem.

- Otmjeno tanko Providno kućište s tvrdom stražnjom futrolom i fleksibilnim okvirom za zaštitu od ogrebotina i lakih udaraca.

- Izrazito otporno Tiskano temperirano staklo koje štiti od pucanja i ogrebotina uz istovremeno očuvanje osjetljivosti dodirnog zaslona bez da se pritom ostavljaju tragovi.

CIJENA I DOSTUPNOST

Wiko View3 košta € 199, View3 Pro € 299 . Što se tiče konkretnog datuma pojavljivanja na policama nemamo određeni datum, već samo razdoblje: drugo tromjesečje ove godine.

