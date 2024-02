HONOR Magic6 Lite recenzija

HONOR Magic6 Lite predstavlja ulazak u svijet pametnih telefona s visokim performansama po pristupačnoj cijeni. Ovaj uređaj donosi kombinaciju elegantnog dizajna, impresivnih značajki i pouzdane izvedbe, čineći ga primamljivim izborom za korisnike koji traže kvalitetan smartphone ispod srednjeg cjenovnog ranga.

Dizajn Magic6 Lite oduševljava već pri prvom susretu. Tanak profil i zaobljeni rubovi čine ga izuzetno ugodnim za držanje i upotrebu. Stražnja strana telefona obložena je visokokvalitetnim kožom (veganska u narančastoj verziji koje pruža premium osjećaj i smanjuje vidljivost otisaka prstiju. Na prednjoj strani, veliki 6,78-inčni zaslon pruža impresivan doživljaj gledanja sadržaja s živopisnim bojama i oštrim detaljima.

Performanse HONOR Magic6 Lite pokreće snažan octa-core procesor koji omogućava glatko izvođenje svakodnevnih zadataka, poput pregledavanja interneta, korištenja društvenih mreža ili streaminga video sadržaja. Uz to, 8 GB RAMa osigurava brz odziv aplikacija i multitasking bez zastoja. Igrači također mogu uživati u fluidnom gaming iskustvu zahvaljujući podršci za intenzivne igre bez problema s kašnjenjem ili zamrzavanjem.

Kada je riječ o fotografiji, HONOR Magic6 Lite ne razočarava. Stražnja trostruka kamera kombinira glavni senzor visoke rezolucije, ultra-širokokutni objektiv i dubinski senzor kako bi korisnicima omogućila snimanje raznolikih perspektiva i efekata. Osim toga, umjetna inteligencija integrirana u sustav kamere poboljšava kvalitetu slika prilagođavajući postavke automatski, osiguravajući svijetle i jasne fotografije čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Selfie kamera visoke rezolucije pruža oštre i detaljne autoportrete koji će zasigurno impresionirati korisnike.

Jedna od ključnih prednosti HONOR Magic6 Lite-a je baterija koja omogućava dugotrajnu upotrebu bez potrebe za čestim punjenjem. Kapacitet baterije od 5300 mAh jamči izdržljivost tijekom cijelog dana čak i uz intenzivno korištenje, dok brzo punjenje omogućava brzu nadopunu energije kada je to potrebno. Brzo punjenje osigurava 35W USB-C utor.

S obzirom na cijenu, HONOR Magic6 Lite nudi izuzetnu vrijednost za novac. Kombinacija elegantnog dizajna, snažnih performansi i impresivnih kamera čini ga izvrsnim izborom za korisnike koji traže pouzdan pametni telefon po pristupačnoj cijeni.

Za većinu korisnika, HONOR Magic6 Lite će pružiti sve što im je potrebno za uživanje u modernom mobilnom iskustvu bez prekomjernog opterećenja proračunom.

Glavne karakteristike:

Dimenzije: 6×75.5×7.98 milimetar

Masa: 185 grama

Zaslon: AMOLED 6.78″, 1200×2652, 19.9:9, 429ppi, 120Hz osvježavanje, 100% DCI-P3, 1920Hz PWM zatamnjenje

Mobilna platforma: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Memorija: 8 GB RAM-a + 8 GB virtualnog (Turbo RAM); 256 GB interna UFS 3.1

Kamere: prednja: 16MP, f/2.45; // glavna od 108 MP, f/1.75 + ultra širokog kuta od 5 MP, f/2.2 + 2 MP makro 4cm, f/2.4; video do 4K, digitalni zoom do 8×

Baterija: Litij-polimerska 300mAh, 35W žično punjenje

Sustav i GUI: MagicOS 7.2 temeljen na Androidu 13

Mobilna mreža: 5G / 4G ; Dual SIM

Povezivost i lokacija: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1; OTG; GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo; NFC

Senzori: gravitacije, otiska prsta (zaslon), žiroskop, kompas, razine okolne rasvjete, blizine

Sadržaj pakiranja: USB kabel tip C, alat za izbacivanje SIM kartice, vodič za brzi početak rada, jamstveni list

Boje: Emerald Green, Sunrise Orange (veganska koža), Midnight Black

Cijena (veljača 2024.): 399,99 €

Sve u svemu, mi dajemo ne prolaz nego svih pet prstiju u zrak!