CRVENI NOSOVI donose osmijeh i odraslim pacijentima na onkološkom liječenju

Teške medicinske dijagnoze ne mijenjaju samo planove, nego i način na koji doživljavamo svakodnevicu. Dani se ispune pregledima, terapijama i čekanjima, a ritam života postaje drugačiji. Tada sitni znakovi pažnje znače puno više. I najmanji trenutak vedrine ili lagani osmijeh može uljepšati dan i donijeti osjećaj olakšanja.

CRVENI NOSOVI nastoje donijeti upravo takve trenutke. Oni posjećuju djecu u bolnici, ali i starije u domovima, djecu s teškoćama i odrasle koji se liječe od onkoloških bolesti kako bi im donijeli trenutke predaha, olakšanja i radosti u izazovnom trenutku.

Kod posjete odraslima na onkološkim odjelima klaunovi svoj humor prilagođavaju odrasloj populaciji, privlače pažnju pjesmom i šalama te donose pozitivno raspoloženje. Tako pacijentima pomažu u smanjenju stresa i anksioznosti, potiču njihov pozitivan stav i jačanje volje za oporavkom te im pomažu da barem nakratko zaborave na bolest i uživaju u trenutku radosti.

O važnosti takvog pristupa govori i stručna praksa. Nikolina Vučemilo, prof. psih. ističe:

"Humor je nefarmakološka tehnika koja ima terapijski učinak. Često čujemo komentare da humoru nema mjesta posebice u onkološkom liječenju, ali upravo tu ima najviše mjesta. Ako je humor primijenjen na pravilan način s puno empatije i ljudskim pristupom, što CRVENI NOSOVI jako dobro rade, znanstveno je potvrđeno da može doći do značajnih pomaka u smanjenju tjeskobe, anksioznosti i stresa", istaknula je.

Da susreti s klaunovima ostavljaju snažan dojam na pacijente potvrđuju i osobna iskustva. Bivša pacijentica Ivana prisjeća se kako je dijagnoza promijenila njezinu svakodnevicu:

"Kada dobiješ onkološku dijagnozu tvoj svijet stane. Zatvoriš se u svoje misli i anksioznost. Susret na hodniku s klaunovima izbacio me iz mojih cipela bolesnice, raka i loših misli. Ja sam prodisala."

Slične dojmove ispričala nam je i Mirjana: "U vrijeme kada sam išla na kemoterapije, onako pomalo jadna, misli su mi letile tko zna gdje i tada sam ugledala klaunove s crvenim nosevima. Ja odrasla žena toliko sam im se obradovala, nasmijali su me, ne samo mene već mnogo nas. Velika podrška za CRVENE NOSOVE koji u teškim trenutcima izmame osmijeh na lice", podijelila je Mirjana.

Učinak jedne klaunske posjete često nadilazi trajanje samog susreta. Dobro raspoloženje koje donesu nastavlja se i nakon što odu, upravo zato što pacijentima donose podsjetnik da i u procesu liječenja postoji prostor za emocije koje nisu isključivo vezane uz bolest.

CRVENI NOSOVI već treću godinu zaredom posjećuju odrasle na odjelu onkologije u Klinici za tumore u Zagrebu - KBC Sestre Milosrdnice. Tri puta mjesečno dolaze im u posjet kako bi im malo skrenuli misli s problema i bolesti. Podržite i vi ovu priču donacijom na https://donacije.crveninosovi.hr/s/