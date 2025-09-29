Hedonističko potkrovlje je moguće ;)

Karakteristična obiteljska kuća smještena u srcu Slovenije, točnije u pitoresknom mjestu Mokronog, transformirana je u moderan dom s potpisom arhitektice Tine Hočevar.

Kuća izgrađena 1970-ih godina, koja je dugo bila mjesto susreta s obiteljskim uspomenama, renovirana je kako bi se stvorio novi prostor za odmor koji spaja udobnost i obiteljsku povijest. Osim sveobuhvatne energetske obnove cijele kuće, obnovljen je i krov ugradnjom VELUX krovnih prozora s vanjskim tendama.

Nekoć prenatrpani tavan, danas je pretvoren u pravo mjesto za odmor

Vizija vlasnika za preuređenje tavana bila je eklektični spoj novog i starog. Željeli su mnogo polica, biblioteku, ugodan kutak uz prozor koji budi nostalgiju te modernu spa zonu koja je stopljena s prirodom.

Arhitektica Hočevar proučavala je odnose između karakterističnog nagiba krova, volumena, boja i svjetla. Pažljivim smještajem volumena kamina, ormara, saune i kade stvorila je nježne granice između otvorenog zajedničkog prostora i intimnog dijela spa zone. Kockasti ormarići, strateški postavljeni uz zidove prostorije, služe kao funkcionalni spremišni prostor te kao površine za izlaganje knjiga, slika i obiteljskih suvenira, dajući prostoru intimnu notu.

Transformirajuća moć prirodne svjetlosti i boje

Prostranost tavana dodatno je naglašena punom visinom krova, koji je ostao izložen kako bi otkrio prirodne drvene grede. Orijentacija prostora maksimizira protok prirodne svjetlosti, zahvaljujući velikim prozorima na istočnom i zapadnom zabatnom pročelju. Krovni prozori, strateški su postavljeni tijekom obnove te dopuštaju dnevnoj svjetlosti da duboko prodire u prostor, stvarajući otvoren i prozračan osjećaj cijelog prostora. Svjetlost donosi osjećaj prostranosti u sobu, posebno iznad kade, gdje visoko postavljeni VELUX električni krovni prozor omogućuje filtriranje dnevne svjetlosti uz održavanje protoka zraka.

Palete boja u dizajnu interijera odražavaju osobnost vlasnika. Prostor je obojan s odvažnim, živopisnim nijansama ljubičaste i petrolej zelene boje u glavnim prostorijama za odmor, te smirenijom zelenom bojom u spa zoni. Odabrana paleta boja skladno surađuje s prirodnom svjetlošću, stvarajući opuštajuću atmosferu kroz cijeli prostor. Materijali korišteni u renovaciji su jednostavni, ali upečatljivi, s obojenim panelima koji naglašavaju volumene prostora i stvaraju sjene koje pojačavaju osjećaj dubine i teksture.

Rezultat je sofisticirano i multifunkcionalno potkrovlje koje služi kao utočište i kao mjesto za druženje - savršen spoj opuštanja, intime i suvremenog dizajna. Kombinacija sunčeve svjetlosti, promišljenog prostornog uređenja i personaliziranih elemenata stvara istinski hedonističku atmosferu, čineći ovo potkrovlje dragocjenim prostorom u kojem će dvije obitelji uživati još mnogo godina zajedno.

Ugrađen je jedan VELUX električni krovni prozor s električnom vanjskom tendom MML te četiri ručno upravljana s vanjskom tendom MHL.