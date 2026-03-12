25 godina života provedemo spavajući – imate li pravi madrac?

Svjetski dan spavanja ove godine obilježava se 13. ožujka, a stručnjaci ističu koliko je važno osvijestiti značaj kvalitetnog sna i higijene spavanja. Prosječna odrasla osoba provede oko 25 godina života spavajući, a ipak mnogi i dalje biraju madrac i jastuk koji ne odgovara njihovim potrebama.

Kroz dugogodišnje iskustvo u opremanju spavaćih soba, JYSK savjetuje da pri odabiru proizvoda za spavanje posebnu pažnju posvetimo tvrdoći madraca i položaju spavanja, jer oni najviše utječu na pravilan položaj kralježnice i kvalitetu sna.

Tvrdoća madraca - što odabrati

Spavanje na boku: najbolje funkcionira uz madrac koji je mekan do srednje tvrd , jer dopušta ramenima i kukovima da lagano utonu, a kralježnica ostaje ravna.

Spavanje na leđima: često je najbolji izbor srednje tvrd madrac , koji podržava prirodnu krivulju kralježnice bez pretjeranog utonuća kukova.

Spavanje na trbuhu: zahtijeva čvršći madrac, kako bi spriječio da kukovi previše tonu i time naruše prirodan položaj kralježnice.

U praksi to znači da nije dovoljno birati samo "mekši" ili "tvrđi" madrac - već onaj koji je prilagođen vašoj anatomiji i navikama spavanja. Savršeno poravnanje kralježnice i odgovarajuća potpora smanjuju pritisak na zglobove i mišiće te doprinose kvalitetnijem odmoru.

Odabir jastuka prema položaju spavanja

Na boku: veći i deblji jastuk popunjava prostor između glave i ramena, držeći vrat u ravnini s kralježnicom.

Na leđima: srednje visok jastuk s potporom za vratnu kralježnicu. Za ovaj položaj spavanja najčešće se preporučuje anatomski jastuk .

Na trbuhu: niski i mekši jastuk sprječava prekomjerno savijanje vrata.

Cilj je da glava, vrat i kralježnica budu u istoj liniji - bez savijanja ili neprirodnog podizanja, što omogućuje zdrav i miran san.

Savjet stručnjaka

Kvaliteta sna izravno utječe na našu koncentraciju, svakodnevno funkcioniranje, ali i zdravlje srca, rizik od moždanog udara te ravnotežu imunološkog sustava, uključujući i osjetljivost kod autoimunih bolesti. Održavanje redovitog rasporeda spavanja zu odlazak na odmor u približno isto vrijeme, izbjegavanje plave svjetlosti (mobiteli, tableti) neposredno prije spavanja, redovita tjelovježba, ali i kvalitetan madrac i jastuk ključni su za uravnotežen i miran san.

Male, ali pametne promjene pri odabiru madraca i jastuka mogu značajno poboljšati kvalitetu života, a još dodatnih informacija i savjeta možete pronaći u JYSK školi spavanja.

Svjetski dan spavanja odlična je prilika da se podsjetimo na važnost sna. Pravilan odabir madraca, jastuka i posteljine, uz pravilnu higijenu sna, ne samo da poboljšava kvalitetu noćnog odmora, već je i ulaganje u vaše zdravlje, energiju i svakodnevnu dobrobit.