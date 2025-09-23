Jesenska prilika za čišći dom
Kupite neke od najboljih robotskih usisavača po cijeni nižoj do 40 %
Jesen je pravo vrijeme za stvaranje ugodnije atmosfere u domu - mekani tepisi, miris svježe kave i više vremena provedenog kod kuće. No, s dolaskom hladnijih dana dolazi i više obaveza u kućanstvu. Ako ste se ikada uhvatili kako odgađate usisavanje ili brzinski brišete pod prije dolaska gostiju, sada je idealan trenutak da posao prepustite tehnologiji. Eufy robotski usisavači nude snagu, praktičnost i eleganciju, a tijekom jesenske promocije na Anker-Shop.hr dostupni su uz posebne popuste do 40 %. .
Ovi pametni uređaji nisu samo tehnička inovacija, već i lifestyle dodatak koji oslobađa vrijeme za ono što najviše volite - obitelj, odmor i sitne užitke.
Izdvajamo četiri vrhunska modela: Eufy E20 FlexiONE 3-u-1, Omni E25, Omni E28 i X10 Pro Omni. Svaki od njih nosi jedinstvene značajke koje donose veliku vrijednost u svakodnevnom korištenju.
Akcija traje do isteka zaliha, a popusti idu i do 38 % na odabrane modele. Dostava je besplatna za sve narudžbe iznad 50 €, a uređaji dolaze s punim jamstvom i podrškom u Hrvatskoj.
Što ga čini posebnim:
Prvi hibridni model na tržištu koji u jednom uređaju spaja robotski, štapni i ručni usisavač. Donosi potpunu fleksibilnost i pokriva sve potrebe čišćenja - od podova do automobila.
Tehničke značajke:
-
Robotski mod: usisna snaga do 8.000 Pa
-
Ručni i štap-mod: do 30.000 Pa
-
Autonomija do 180 minuta, brzo punjenje u 2,5 sata
-
Auto-pražnjenje spremnika s kapacitetom do 75 dana
-
Pro-Detangle sustav četkica i precizna LiDAR navigacija
Zašto je dobar izbor:
Jedan uređaj zamjenjuje tri. Štedi prostor, vrijeme i trud - idealno za obitelji, kućanstva s ljubimcima i sve koji žele praktičnost u elegantnom pakiranju.
Što ga čini posebnim:
Napredni model koji kombinira snažno usisavanje i učinkovito brisanje. Njegova all-in-one stanica automatski prazni spremnik, pere i suši mopove, čineći održavanje gotovo nevidljivim.
Tehničke značajke:
-
Usisna snaga do 20.000 Pa
-
HydroJetTM sustav za precizno mokro čišćenje
-
DuoSpiralTM četke i AI.SeeTM izbjegavanje prepreka
-
Autonomija do 125 minuta rada
-
Automatsko pranje i sušenje mopova u stanici
Zašto je dobar izbor:
Savršen za kuće i stanove s kombinacijom tvrdih podova i tepiha. Mop se održava sam, pa korisnici ne moraju trošiti vrijeme na čišćenje i sušenje krpa.
Što ga čini posebnim:
Nadogradnja modela E25, donosi prijenosni deep cleaner integriran u stanicu - idealan za tepihe, namještaj i tvrdokorne mrlje.
Tehničke značajke:
-
Usisna snaga do 20.000 Pa
-
HydroJetTM sustav i automatsko održavanje mopova
-
Prijenosni čistač za tepihe i tapecirane površine
-
Kapaciteti stanice: 2,5 L čista / 1,8 L prljava voda, 3 L vrećica za prašinu
-
Autonomija do 216 minuta u režimu samo usisavanja
-
CornerRoverTM Arm za dosezanje rubova
Zašto je dobar izbor:
Posebno praktičan za obitelji i vlasnike ljubimaca. Prijenosni čistač znači da ne trebate dodatne aparate za mrlje i tepihe, dok automatizirana stanica čuva mopove čistima i spremnima.
Što ga čini posebnim:
Vrhunski flagship model s potpuno automatiziranom stanicom koja se brine za sve - od usisavanja i brisanja do pražnjenja, pranja i sušenja mopova.
Tehničke značajke:
-
Usisna snaga do 8.000 Pa
-
MopMasterTM 2.0 s dvostrukim rotirajućim mopovima (180 okr./min)
-
Automatsko podizanje mopova na tepihu (12 mm)
-
Stanica za samoodržavanje: pražnjenje, punjenje, pranje, sušenje
-
AI.See sustav za inteligentnu navigaciju i detekciju prepreka
Zašto je dobar izbor:
Dizajniran za one koji žele potpuno bezbrižno iskustvo čišćenja. Korisnici praktički ne moraju razmišljati o održavanju - uređaj se sam brine o svemu.
Zašto čine sjajnu ponudu
-
Širok spektar potreba - od korisnika koji žele maksimalnu fleksibilnost (E20) do onih koji žele potpuno automatiziranu stanicu za održavanje čistoće i brisača (Omni E28, X10 Pro Omni).
-
Ušteda vrijemena - automatske stanice za pražnjenje, automatsko pranje i sušenje mopova, podizanje mopova nad tepihom, smanjena potreba za ručnim radom.
-
Higijena i zdravlje - napredni filtri, sustavi koji minimiziraju prašinu, alergene te sprječavaju zadržavanje vlage i bakterija u mopovima.
-
Estetika i korisničko iskustvo - moderan dizajn, tihi rad u tišim režimima, aplikacije za planiranje čišćenja, zone zabrane, pametno izbjegavanje prepreka.
