Jesenska prilika za čišći dom

Jesen je pravo vrijeme za stvaranje ugodnije atmosfere u domu - mekani tepisi, miris svježe kave i više vremena provedenog kod kuće. No, s dolaskom hladnijih dana dolazi i više obaveza u kućanstvu. Ako ste se ikada uhvatili kako odgađate usisavanje ili brzinski brišete pod prije dolaska gostiju, sada je idealan trenutak da posao prepustite tehnologiji. Eufy robotski usisavači nude snagu, praktičnost i eleganciju, a tijekom jesenske promocije na Anker-Shop.hr dostupni su uz posebne popuste do 40 %. .

Ovi pametni uređaji nisu samo tehnička inovacija, već i lifestyle dodatak koji oslobađa vrijeme za ono što najviše volite - obitelj, odmor i sitne užitke.

Izdvajamo četiri vrhunska modela: Eufy E20 FlexiONE 3-u-1, Omni E25, Omni E28 i X10 Pro Omni. Svaki od njih nosi jedinstvene značajke koje donose veliku vrijednost u svakodnevnom korištenju.

Akcija traje do isteka zaliha, a popusti idu i do 38 % na odabrane modele. Dostava je besplatna za sve narudžbe iznad 50 €, a uređaji dolaze s punim jamstvom i podrškom u Hrvatskoj.

Eufy E20 FlexiONE 3-u-1

Što ga čini posebnim:

Prvi hibridni model na tržištu koji u jednom uređaju spaja robotski, štapni i ručni usisavač. Donosi potpunu fleksibilnost i pokriva sve potrebe čišćenja - od podova do automobila.

Tehničke značajke:

Robotski mod: usisna snaga do 8.000 Pa

Ručni i štap-mod: do 30.000 Pa

Autonomija do 180 minuta , brzo punjenje u 2,5 sata

Auto-pražnjenje spremnika s kapacitetom do 75 dana

Pro-Detangle sustav četkica i precizna LiDAR navigacija

Zašto je dobar izbor:

Jedan uređaj zamjenjuje tri. Štedi prostor, vrijeme i trud - idealno za obitelji, kućanstva s ljubimcima i sve koji žele praktičnost u elegantnom pakiranju.

Eufy Omni E25

Što ga čini posebnim:

Napredni model koji kombinira snažno usisavanje i učinkovito brisanje. Njegova all-in-one stanica automatski prazni spremnik, pere i suši mopove, čineći održavanje gotovo nevidljivim.

Tehničke značajke:

Usisna snaga do 20.000 Pa

HydroJet TM sustav za precizno mokro čišćenje

DuoSpiral TM četke i AI.See TM izbjegavanje prepreka

Autonomija do 125 minuta rada

Automatsko pranje i sušenje mopova u stanici

Zašto je dobar izbor:

Savršen za kuće i stanove s kombinacijom tvrdih podova i tepiha. Mop se održava sam, pa korisnici ne moraju trošiti vrijeme na čišćenje i sušenje krpa.

Eufy Omni E28

Što ga čini posebnim:

Nadogradnja modela E25, donosi prijenosni deep cleaner integriran u stanicu - idealan za tepihe, namještaj i tvrdokorne mrlje.

Tehničke značajke:

Usisna snaga do 20.000 Pa

HydroJet TM sustav i automatsko održavanje mopova

Prijenosni čistač za tepihe i tapecirane površine

Kapaciteti stanice: 2,5 L čista / 1,8 L prljava voda, 3 L vrećica za prašinu

Autonomija do 216 minuta u režimu samo usisavanja

CornerRoverTM Arm za dosezanje rubova

Zašto je dobar izbor:

Posebno praktičan za obitelji i vlasnike ljubimaca. Prijenosni čistač znači da ne trebate dodatne aparate za mrlje i tepihe, dok automatizirana stanica čuva mopove čistima i spremnima.

Eufy X10 Pro Omni

Što ga čini posebnim:

Vrhunski flagship model s potpuno automatiziranom stanicom koja se brine za sve - od usisavanja i brisanja do pražnjenja, pranja i sušenja mopova.

Tehničke značajke:

Usisna snaga do 8.000 Pa

MopMaster TM 2.0 s dvostrukim rotirajućim mopovima (180 okr./min)

Automatsko podizanje mopova na tepihu (12 mm)

Stanica za samoodržavanje: pražnjenje, punjenje, pranje, sušenje

AI.See sustav za inteligentnu navigaciju i detekciju prepreka

Zašto je dobar izbor:

Dizajniran za one koji žele potpuno bezbrižno iskustvo čišćenja. Korisnici praktički ne moraju razmišljati o održavanju - uređaj se sam brine o svemu.

Zašto čine sjajnu ponudu