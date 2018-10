Hakeri provalili u 29 milijuna računa na Facebooku

Hakeri su uspjeli pristupiti informacijama s 29 milijuna Facebook računa kada su nedavno upali u sustav sigurnosti te društvene mreže, rekli su u petak iz Facebooka.

Taj je hakerski upad posljednji u nizu skandala vezanih uz podatke korisnika Facebooka, zbog čega pada povjerenje u tu društvenu mrežu, usprkos isprikama čelnika kompanije Marka Zuckerberga.

Hakeri su prilikom probijanja sustava krajem rujna pristupili povjerljivim informacijama 14 milijuna ljudi. Tako su saznali status veze, vjeru, datum rođenja, obrazovanje, radno mjesto i posljednjih deset lokacija na kojima su se korisnici prijavili ili na kojima su označeni, naveo je Facebook.

Kod dodatnih 15 milijuna profila, hakeri su "doznali" ime i detalje profila, poput adrese elektroničke pošte i broja mobitela, ovisno o dostupnosti tih informacija na profilu.

Ukraden je i pristupni token milijun korisnika, ali nije se pristupilo njihovim podacima. Pristupni tokeni omogućuju korisnicima da ostaju prijavljeni.

Facebook je rekao da će poslati poruke onima koji su bili izravno pogođeni upadom.

Pristupni su tokeni resetirani kod 90 milijuna korisnika ali to nužno ne znači da je pristupljeno njihovim profilima.

Hakerski napad nije pogodio aplikacije poput Messengera, Instagrama i Whatsappa, tvrdi Facebook.

Facebook je kritiziran zbog načina zaštite korisničkih podataka. Kritike se odnose na sprječavanje hakiranja i dijeljenje podataka trećim stanama.

Ranije ove godine, virus je promijenio postavke s privatno na javno kod 14 milijuna korisnika u nekoliko dana.

Facebook je u travnju priznao da je nepropisno podijelio korisničke podatke analitičkoj tvrtki Cambridge Analytica, angažiranoj kako bi utjecala na stavove birača uoči referenduma o brexitu 2016. i američkih predsjedničkih izbora iste godine.

Zuckerberg od tada nastoji popraviti štetu, ispričavajući se pred američkim Kongresom i Europskim parlamentom te je obećao globalno primijeniti nova pravila Europske unije o zaštiti osobnih podataka.

