Samsung Galaxy A9 - moderan dizajn i četiri kamere

I konačno, došao je taj trenutak kada je južnokorejska korporacija Samsung doista predstavila Galaxy A9 pametan telefon zanimljiv u svakom pogledu. Na stražnjoj strani ima čak četiri kamere: 24 MP + 10 MP + 8 MP + 5 MP.

Samsung Galaxy A9 ima moderan dizajn u tri jedinstvene boje - crnoj, plavoj i ružičastoj, s elegantnim i ergonomskim dizajnom te zakrivljenim stražnjim dijelom kućišta za ugodno korištenje. Dimenzije kućišta su 162,5 x 77 x 7,8 mm, dok teži 183 grama.

Zaslon je 6,3-inčni Super AMOLED s rezolucijom 2.220 x 1.080 piksela zaštićen Corning Gorilla Glass 5, rješenjem protiv ogrebotina i pada do 1,6 m visine.

Pogoni ga Qualcomm Snapdragon 660 na 2,2 GHz u kombinaciji Adreno 512 GPU, 6 GB RAM-a i 128 GB interne flash memorije i mogućnosti proširenja microSD karticama, kapaciteta do 512 GB. Pouzdana baterija od 3800 mAh omogućuje život bez ograničenja i uživanje u dugotrajnom radu.

Kamere

Prednja kamera ima 24 MP i otvor blende F2.0. Inovativnu stražnju kameru odlikuju čak 4 leće...

- Standardna: 24 MP AF, F1.7

- Telefoto: 2X optički zum za izuzetno detaljne fotografije bez gubitka kvalitete, 10 MP AF, F2.4

-Ultra široka: 120 °, 8 MP, F2.4

- Za prikupljanje podataka dubine: 5MP, F2.2

Pomoću ultra široke leće i opcije Scene Optimizer, korisnici mogu fotografirati svijet oko sebe bez ograničenja kao pravi profesionalci. Zahvaljujući značajki AI Scene Recognition, kamera je sada pametnija i može identificirati temu te podesiti postavke za najbolju fotografiju. Također, uz Depth Lens korisnici mogu pokazati svoju kreativnost za ručno upravljanje dubinskim poljem fotografije i fokusiranje na objekt za zapanjujuće, profesionalne slike.

Samsung Galaxy A9 prilagođen je korisnicima koji znaju što žele. Bez obzira na to je li riječ o selfieju koji obara s nogu ili savršenoj panorami, Galaxy A9 je krajnji pratitelj za snimanje i dijeljenje svakodnevnih avantura, bez obzira gdje vas život vodi. U uzbudljivom i povezanom svijetu gdje se trenuci i sjećanja, od onih svakodnevnih do onih koji se događaju jednom u životu, zabilježavaju i dijele odmah, pametni telefoni postali su korisnicima mnogo više od običnih telefona. Zato je kamera na Galaxy A9 puna najboljih Samsungovih inovacija koje omogućuju svim korisnicima da postignu više i iskuse više mogućnosti svaki dan.

Android 8.0 Oreo s Experience 9 GUI

Operativni sustav je Android 8.0 Oreo s Experience 9 GUI. Nadogradnja na Android Pie je obećana. Tu su i značajke Bixby i Samsung Health, a mogu se iskoristiti i druge značajke koje nudi Galaxy A9, uključujući App Pair, koji omogućava „uparivanje" dvaju omiljenih aplikacija i njihovo istovremeno korištenje na čitavoj površini zaslona.

„Kao globalni lider u inovacijama pametnih telefona razumijemo potražnju za smislenom inovacijom u brzom svijetu kojim upravlja vizualna komunikacija. Oslanjajući se na našu ostavštinu u razvoju kamera pametnih telefona, uvodimo tehnologiju sljedeće generacije u cijelom našem portfelju Galaxy, kako bismo korisnicima pružili priliku da iskuse vrhunsku inovaciju. S pametnim telefonom Galaxy A9 ispunili smo naše obećanje i predstavili vodeću tehnologiju pametnih kamera.", rekao je DJ Koh, predsjednik poslovanja mobilnih komunikacija, Samsung Electronics.

Galaxy A9 bit će dostupan u Hrvatskoj polovicom studenog 2018.

