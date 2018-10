Mobilna aplikacija za prevenciju cyberbullyinga

S porastom upotrebe interneta sve je češća pojava elektroničkog nasilja (engl. cyberbullying) sa ciljem da se neko dijete povrijedi ili mu se našteti uz pomoć tekstualnih ili video poruka, fotografija, poziva ili neugodnih komentara.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu izvijestio je u petak da su izrađeni mobilna aplikacija i interaktivni kviz za prevenciju elektroničkog nasilja među djecom i mladima, odnosno ponižavanja i teroriziranja vršnjaka putem interneta.

Aplikacija je edukativna i zabavna, a pruža informacije što je to elektroničko nasilje i koji znakovi kod djece upućuju na to da su izloženi vršnjačkom nasilju. Kroz ilustracije su dostupni kratki savjeti za djecu i roditelje, podaci o dostupnim uslugama i alatima za dodatna pitanja i pomoć, te kviz kojim djeca i mladi mogu provjeriti svoje znanje i naučiti nešto novo o elektroničkom nasilju.

Rezultati istraživanja koje je proveo Hrabri telefon s Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba 2008. godine o navikama i iskustvima djece i mladih prilikom korištenja interneta, na uzorku od 1500 djece u dobi od 11 do 18 godina, pokazali su da se 93 posto djece koristi Facebookom, odnosno ima barem jedan profil, a gotovo su sva djeca korisnici interneta.

Danas se djeca mahom koriste internetom i Facebookom putem pametnih telefona (84 posto), a nisu rijetki slučajevi da jedno dijete ili cijela grupa podvrgne ismijavanju nekoga od vršnjaka.

Stručni djelatnici Centra stoga su osmislili projekt "Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje". Cilj je prevencija elektroničkog nasilja putem programa prevencije i edukacijom stručnjaka na području Vukovarsko - srijemske, Zadarske, Primorsko - goranske županije i Grada Zagreba. U okviru projekta stručnjaci Centra izradili su besplatnu mobilnu aplikaciju koju je moguće preuzeti na ovom linku.

