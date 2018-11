Hack IT Dayz u Algebrinom LAB-u

Više od 200 sudionika okupit će se 24. i 25. studenoga u inovacijskom LAB-u Otvorenog učilišta Algebra, a svi s istim ciljem - tražit će se najbolje rješenje za buduće izazove video komunikacije. Ovogodišnje izdanje događaja HACK IT DAYZ bit će najveće do sad. Uz već poznati 24-satni hackathon, za sve će se sudionike i njihove goste održati i ekskluzivan konferencijski program gdje će vrhunski stručnjaci dijeliti svoje znanje i iskustvo o primjeni trendova u tehnologiji u područjima vlastitoga djelovanja.

Erik Meijer, stručnjak iz Deutche Telekoma odgovoran za globalnu digitalnu transformaciju, govorit će o svjetskim komunikacijskim trendovima. Suosnivač i CEO kompanije Five, Luka Abrus, provest će sve nazočne kroz vlastiti put stvaranja kompanije iz start-up-a, a prof. Ninoslav Mimica iz Psihijatrijske bolnice Vrapče će sa sudionicima podijeliti načine kako tehnologija može biti u službi čovječanstva te zaslužna za podizanje kvalitete života. Mladen Vlašić, analitičar iz multinacionalne kompanije Google, govorit će o novim načinima pristupanja sve zahtjevnijim potrošačima dok će Vedran Blagus iz South Central Ventures fonda svoje predavanje posvetiti odnosima između tehnoloških poduzeća i investitora. Renomiranim stručnjacima iz IT svijeta pridružit će se i poznata multidisciplinarna umjetnica OKO koja će iz svoje perspektive govoriti o utjecaju novih oblika komunikacije na stvaranje odnosa između umjetnika i publike.

Uz bogata i sadržajna predavanja, na prvoj konferenciji u sklopu događaja HACK IT DAYZ održat će se i panel rasprava o budućnosti primjene 5G mreže na masovno tržište. Sudionici panela bit će dr.sc. Leo Mršić, direktor Algebre i Prodekan za istraživanje i razvoj Algebra LAB-a, direktorica sektora pristupnih mreža u Hrvatskom Telekomu Nataša Malić, te Boris Jukić, voditelj TV & M rješenja u kompaniji Ericsson Nikola Tesla.

I ovogodišnji HACK IT DAYZ održava se u organizaciji Hrvatskog Telekoma, a uz podršku Deutsche Telekoma i njegovog start up akceleratora hub:raum, Otvorenog učilišta Algebra, Ericsson Nikola Tesle, Samsunga, Tportal.hr-a te Zagrebačke banke i Mastercarda. Tim koji će na hackathonu predstaviti najbolje rješenje na zadanu temu, bit će nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 30 000 kuna te dvodnevnom radionicom pod nazivom „Acceleration & Design Thinking" koja će se održati u Krakowu.

Hrvatski Telekom konstantno ulaže u razvoj projekata koji uključuju STEM - uz već tradicionalni Hackathon, tijekom protekle dvije godine zaslužan je i za opremanje više od 160 škola najsuvremenijom IoT tehnologijom, uključivši više od 2.000 djece te trenirajući 130 mentora. „Inovacija je timski rad, a većina novih ideja ne dolazi iz jednog Eureka! trenutka nego je produkt stalnog usavršavanja i poboljšanja postojećeg znanja velike grupe ljudi", ističe predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma Davor Tomašković te dodaje kako je događanje od iznimne važnosti za razvoj STEM vještina jer potiče više ljudi da se uključe u teme koje će biti ključne za našu budućnost.

Više informacija potražite na www.hackit.hr

